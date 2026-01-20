花蓮噁心小黃運將 亮空氣槍又出言性騷女乘客

花蓮市洪姓計程車司機去年與酒醉乘客發生爭執，竟拿空氣槍射傷乘客遭法院判處拘役50天。（資料照）

花蓮一名洪姓計程車司機去年7月才涉案用空氣槍打傷乘客遭法院判刑拘役50天，沒想到洪男仍習慣帶著空氣槍開車，有女乘客上網爆料搭到洪男所駕計程車，在車上亮槍推銷，還炫耀用槍射過乘客，讓女乘客心生畏懼，之後一路閒聊頻問女性私密性問題，女乘客嚇壞假裝鎮定，隨便找理由趕緊要求下車逃離向警方報案，警方循線找上洪男，依涉嫌恐嚇罪及違反性騷擾防治法，函送花蓮地檢署偵辦。

洪姓司機上網回應女乘客說，「講話的內容是滑視頻的時候看到的，如果覺得噁心我很抱歉」，洪姓司機認為女乘客陳訴的內容過於誇大不實，強調「 你這樣子形容我有點太過份了喔，現在連偵查庭都還沒有開，恐嚇、性騷擾？我是覺得我很倒楣啦！走司法程序應該會有公評，你覺得有人會去把一隻戴假髮的猴子怎麼樣嗎？我沒有炫耀我打人....」，對於繞路則是怪女乘客沒有講清楚目的地。

請繼續往下閱讀...

洪姓司機的回應也引來許多網友批評，洪男也一一回覆喊冤，有網友認為乘客搭車不是來聽推銷產品的，更不是來承受性騷擾與威脅對話，司機拿空氣槍出來晃、拿在手上講「防身」？抱歉，這對乘客就是恐嚇，對於性騷擾的內容，乘客在封閉車內選擇沉默，是為了自保，不是默認，這點是基本常識；請停止狡辯、情緒勒索、停止否認受害者感受到的恐懼。

被害女乘客上網寫說，16日晚間7點多，在花蓮新城大賣場購物後叫計程車離開，洪姓計程車司機先掏出一把槍拿在手裡晃，問有沒有興趣，說一把賣5500元，還說用這把槍射過找碴乘客，被害女乘客嚇壞只能示弱回不會用；沒想到洪男接著開始言語性騷擾，問說要去碼頭嗎？他都載船員去嫖妓，還問女乘客是不是處女？女生月經來會不會很想要？等性騷提問。

女乘客指控洪姓司機故意繞路，愈開愈荒涼，被害人擔心遇害，假裝鎮定隨便找理由，趕緊要求下車逃離，事後發現車資比平常搭乘還貴上50元，打電話給車行投訴，竟然是司機本人接聽只回：「不好意思嚇到妳」。警方獲報後，調閱路口監視器，鎖定洪姓計程車司機。

通知到案說明，全案依恐嚇以及性騷擾防治法罪嫌，函送花蓮地檢署偵辦。

洪姓司機去年7月與喝醉酒的乘客對於車資、繞路等問題發生爭執，洪姓司機從前置物箱內取出不具殺傷力的空氣手槍，朝後座的男乘客頭部射擊，致乘客受有臉部擦挫傷而心生畏怖，花蓮地方法院認為被告洪男身為職業司機，竟僅因行車路線糾紛即以空氣槍射傷乘客，又有恐嚇危害安全前科，依傷害罪判處拘役50天，可易科罰金，被告持有的空氣槍、CO2鋼瓶、鋁彈24顆、塑膠彈4顆沒收。

花蓮市洪姓計程車司機去年與酒醉乘客發生爭執，竟拿空氣槍射傷乘客遭法院判處拘役50天。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法