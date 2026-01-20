為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    酒客準備返家互看不順眼！基隆街頭5打3 砍傷1人頭部

    2026/01/20 14:04 記者吳昇儒／基隆報導
    雙方人馬在一樓酒吧門口發生衝突，莊男被刀械砍傷。（記者吳昇儒翻攝）

    雙方人馬在一樓酒吧門口發生衝突，莊男被刀械砍傷。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆一名29歲莊姓男子今日凌晨與郭、成姓友人，一同前往愛一路某酒吧飲酒，3人約於4時許離開，卻在門口遇到楊姓男子等5人。雙方互看不順眼，發生衝突。楊男一方拿出開山刀朝莊男身上砍殺，造成他頭、背部受傷，所幸店家通報警方到場阻止。莊男因傷勢較嚴重，目前仍在就醫中，全案將朝傷害、違反社會秩序維護法等罪偵辦。

    警方初步調查，莊男3人本來在酒吧內飲酒，喝到凌晨4時許離開，一出門就遇到楊男一行人，對方也剛喝完酒走在路上準備返家；雙方因酒後情緒不穩，互看不順眼，便在酒吧門口發生口角及肢體衝突。

    拉扯過程中，楊男一方拿出刀械朝莊男等人砍去，造成他眉毛處、頭部、背部均受刀傷，另一名成姓男子則有多處擦、挫傷。

    同行的郭姓男子表示，當時有幫忙勸架，但仍無法阻止，對方又跑到車上，拿出兩把開山刀砍人，其他3人手中也都持有物品，但不知道是什麼東西。

    警方獲報後，趕抵現場時楊男等人已經離去，趕緊通報119協助莊男就醫，調閱監視器鎖定對象後，目前已經將楊男約談到案，並釐清涉案人員身分，全案將朝違反社會秩序維護法、傷害等罪偵辦。

