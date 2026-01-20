嘉義縣警察局高層異動 古瑞麟接局長、陳譽仁任副局長

古瑞麟（右1）接任嘉義縣警察局長，縣長翁章梁（右2）佈達，內政部警政署警政委員張樹德（左2）監交。（記者林宜樟攝）

嘉義縣警察局今天舉行卸、新任局長交接典禮，原局長李權哲調任台北市警察局主任秘書，保二總隊副總隊長古瑞麟接任嘉義縣警察局長，由縣長翁章梁佈達，內政部警政署警政委員張樹德監交，見證雙方交接印信，翁章梁期許警察局將延續過往的優良成績，持續精進工作，為縣民提供更高的安全感與滿意度。

古瑞麟為中央警察大學正科56期，歷任巡官、偵查員、組長、刑事警察大隊大隊長、督察、科長、高雄市政府警察局分局長、保安警察第五總隊主任秘書、花蓮港務警察總隊總隊長及保安警察第二總隊副總隊長等職務，職務歷練完整。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣警察局原副局長葉志誠陞任警政署警監督察，新任副局長陳譽仁為中央警察大學正科55期畢業，歷任巡官、所長、組員、分隊長、偵查員、警務員、中隊長、警務正、督察員、股長、少年隊隊長、秘書、專員、防治科科長及航空警察局分局長等職務。

翁章梁感謝前局長李權哲積極維護治安，嘉義縣在全國性治安評比中屢獲佳績，詐騙案件及其涉及金額相較同期有顯著下降，顯示警方在打詐方面取得明顯成效；他說，交辦給嘉義縣警察局兩大重要任務，一是竊盜案比照重大案件辦理，並要求分局長必須親自到場處理，二是重大刑案必須盡速偵破，確保社會秩序穩定，相信古局長就任後能發揮專業，帶領團隊強化偵防效能，無論案件大小，都要以最快速度破案，守護人民財產。

新任嘉義縣警察局副局長陳譽仁。（記者林宜樟攝）

新任嘉義縣警察局局長古瑞麟。（記者林宜樟攝）

各界參與嘉義縣警察局長古瑞麟上任典禮。（記者林宜樟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法