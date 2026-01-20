為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    竹縣湖口深夜飆車擾民 警去年度取締違規逾3000件、拘捕3飆仔

    2026/01/20 13:48 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣湖口地區週末深夜屢見飆車、改裝車噪音，引發民眾抱怨嚴重影響安寧；新湖警分局去年度強力取締各類違規達3000餘件。（新湖警分局提供）

    新竹縣湖口地區週末深夜屢見飆車、改裝車噪音，引發民眾抱怨嚴重影響安寧；新湖警分局去年度強力取締各類違規達3000餘件，經長期埋伏蒐證，更主動報請新竹地檢署指揮偵辦，強勢拘捕3名飆車主嫌到案。

    台1線湖口路段、台31線、新竹產業園區內道路等重要路段，常有民眾反映週末深夜常有飆車族出沒。新湖警分局表示，針對車行透過社群群組號召非法車聚情事，警方高度重視，隨即組成專案小組，報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。

    經長期蒐證相關涉嫌人及改裝車特徵，日前見時機成熟，持法院核發的搜索票並執行拘提行動，成功將王姓、許姓及吳姓等3名主要涉案人查緝到案，並扣得犯罪用手機3支及飆車用機車1部，全案依刑法公共危險罪移送偵辦，並持續向上溯源。

    新湖警分局表示，警方已將上述路段列為重點，每逢週末或例假日深夜，不間斷執行「防制危險駕車專案勤務」。統計114年度迄今，針對涉犯刑法公共危險罪、違規遮蔽號牌、改裝車體及無照駕駛等各類違規，已合計查獲逾3000件，除舉發多項交通違規外，針對流連路外的未成年少年，都依法辦理並通知家長領回。

    新湖警分局強調，未來將持續規劃巡邏與定點守望勤務，強化取締作為，以減少非法車輛在湖口地區逗留、逃竄。同時再次呼籲，馬路非賽道，警方將持續透過科技偵查及強力執法手段，掃蕩飆車歪風，務必還給市民一個安寧的居住環境。#

    新湖警分局針對涉犯刑法公共危險罪、違規遮蔽號牌、改裝車體及無照駕駛等各類違規，強力取締。（新湖警分局提供）

    新湖警分局針對涉犯刑法公共危險罪、違規遮蔽號牌、改裝車體及無照駕駛等各類違規，強力取締。（新湖警分局提供）

