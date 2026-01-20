鐵齒婦硬要領10萬投資 一聽「驚死人案例」秒清醒踩煞車

經員警耐心勸說，婦人終於打消提領念頭。（圖由民眾提供）

台中1名74歲張姓婦人昨中午前往銀行提領10萬元現金，原本說要拿去「裝修房子」，後又改口是投資理財，且在眾人勸說下仍鐵齒執意要領款，直到警員講出「有人因投資話術被騙走1千萬」的驚人案例，她立刻停下動作瞬間清醒：「那我不要領了！」現場超強反轉，10萬元也因此保住了。

當天近中午11時許，台中市警二分局文正派出所接獲銀行通報，指出張婦欲臨櫃提領10萬元，表示係作為房屋裝修費用，惟無法提出任何報價單或相關佐證資料，行員察覺異狀，才請員警到場關懷協助。

請繼續往下閱讀...

員警李旻哲、張韶恩抵達後，發現張婦先說是北屯住家裝修，下一秒又改口是兒子在台北的房子，對於「兒子知不知道」也前後矛盾，說話像在打太極，警方一邊關心，一邊察覺狀況不對勁，便建議她聯繫家人確認，沒想到她竟相當抗拒，甚至不願提供聯絡方式，讓人更懷疑。

經過一番耐心溝通，張婦終於鬆口承認，這筆錢其實不是裝修，而是要交給人做「投資理財」，還說自己以前被騙過，怎麼可能再上當。

員警聽完立刻提醒她：現在的投資詐騙手法五花八門，很多人都被「保證獲利、限時操作」的話術騙走大筆錢，更直接舉例：有人誤信投資話術，慘賠高達1千萬；張婦一聽當場倒吸一口氣，眼神更像被雷打到一樣，直接把提款單放下，脫口說：「驚死人，那我還是不要領了！」及時阻詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法