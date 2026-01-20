為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    林炎田就任北市警察局長 強調打擊犯罪絕不手軟

    2026/01/20 12:58 記者王冠仁／台北報導
    林炎田今天就任台北市警察局長。（記者王冠仁攝）

    林炎田今天就任台北市警察局長。（記者王冠仁攝）

    台北市警局今天早上舉辦聯合布達交接典禮，前高雄市警察局長林炎田正式就任台北市警察局長。林炎田在今天受訪時說，他會在前局長李西河奠定下的基礎，做好首都的治安工作，同時也強調打擊犯罪絕不手軟。

    林炎田說，首先要感謝市長蔣萬安與署長張榮興的信任，讓他能夠回到首善之都擔任局長。他未來會秉持方才市長蔣萬安主持典禮時提到的要點，包含科技、專業、溫度，在過往的基礎，做好首都的治安工作。

    林炎田也提到，農曆春節即將到來，他未來將著重於重要交通運輸工具、公共場域、百貨賣場與大型活動，都要把維安工作做好。除了要提高見警率，也要請相關單位與機關保全做好橫向聯繫，一定要守護城市的安全，讓市民安心過年。

    林還說，今年是選舉年，未來選舉維安是重中之重，不管在活動場合、勤務查賄制暴，他都會率領同仁。他強調，打擊犯罪絕不手軟，堅守正義絕不寬貸，更強調自己會以身作則，「辦案態度要求永不放棄是我的信念」。

    署長張榮興在典禮上也說，林炎田先後在台北市更是服務了29年，是刑事幹才，相信他對於台北市的治安跟交通都能夠勝任，尤其台北市在全球評比治安大概在前4名，城市進步治安跟交通相當重要。

    台北市警察局長林炎田今天在布達典禮上，頻頻與台北市長蔣萬安交頭接耳，互動良好。（記者王冠仁攝）

    台北市警察局長林炎田今天在布達典禮上，頻頻與台北市長蔣萬安交頭接耳，互動良好。（記者王冠仁攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播