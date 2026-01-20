新北高階警官更動 板橋、新店等分局長今布達上任

新北市警察局今上午舉行分局長及大隊長等聯合布達交接典禮。（記者姚岳宏翻攝）

新北市警察局今日上午舉行新任副局長、警政監、分局長及大隊長聯合布達交接典禮，本次人事異動涵蓋板橋、新店、土城、淡水及瑞芳等多個重要警轄區，由多位具備豐富外勤經驗與專業素養的警界幹部接任新職，典禮由新北市副市長朱惕之主持。

本次人事調整是配合內政部警政署辦理全國重要警職作業，高階警官異動部分，原高雄市警局副局長呂世明調任新北市警局副局長；原新店分局長謝龍富、保安科長劉德明調陞市警局警政監；原訓練科長高德昌則調陞高雄市鹽埕分局長。

在內部服務地區調整部分，新店分局長由原土城分局長陳建龍接任、土城分局長由原瑞芳分局長沈明義接任、瑞芳分局長由原防治科長高繼鴻接任；板橋分局長由原淡水分局長彭正中接任、淡水分局長由原交通警察大隊長謝明杰接任、交通警察大隊長由原公共關係室主任李仁寧接任。

副市長朱惕之於典禮中特別肯定卸任同仁對新北市治安的付出，並對新任幹部寄予厚望。他強調，警察同仁應當成為正義與勇敢的急先鋒，案件發生時需以科技與法治手段迅速破案，展現守護治安的決心。同時，朱惕之也期勉新任分局長與大隊長在領導上要「要有為有守」，做同仁最堅實的後盾，秉持「專業、紀律、團隊」的理念，共同攜手將新北市打造為安全宜居的幸福城市。

由左至右分別是警政監謝龍富、市警局長方仰寧、副市長朱惕之、新店分局長陳建龍。（記者姚岳宏翻攝）

由左至右分別是板橋分局長彭正中、新北警局局長方仰寧、副市長朱惕之、淡水分局長謝明杰。（記者姚岳宏翻攝）

