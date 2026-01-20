為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中冷血虎媽餓死21歲女 遺體竟放浴室4天才搬出

    2026/01/20 12:17 記者陳建志／台中報導
    台中詹姓「虎媽」餓死21歲女兒，中檢查出詹女發現女兒在浴室無動靜，竟拖了4天才搬出遺體清理。（記者陳建志攝）

    台中詹姓「虎媽」餓死21歲女兒，中檢查出詹女發現女兒在浴室無動靜，竟拖了4天才搬出遺體清理。（記者陳建志攝）

    台中市大甲21歲陳姓女子，去年9月遭發現死在家中，檢警調查赫然發現竟被詹姓媽媽（50歲）拘禁在家中房間、浴室，且瘦到皮包骨僅剩30多公斤，台中地檢署調查更發現，詹女去年9月21日上午就發現女兒在浴室裡無回應，竟沒有開門查看送醫，拖了4天擔心發出臭味，才開門將遺體搬出浴室清洗，丈夫發現才終於報案，冷血行徑令人髮指。

    檢方調查發現，詹女因認為女兒居家清潔等生活習慣未達其要求，竟從2023年1月起強行為女兒辦理高中休學後，以電線綑綁房門門把方式，將女兒拘禁在住處1樓房間內，其後更以電線綑綁該房間的浴室門把與房間中央的五斗櫃，將她限縮拘禁在房內浴室，使女兒活動區域極度受限，因僅能依賴母親提供的少量食糧維生，長期處於營養不足狀態而日漸消瘦、體力枯竭，終因長期饑餓與營養不良而導致多器官衰竭死亡。

    檢方查出，詹女去年9月21日上午，發現前1天丟置在房間浴室門口的菜粥女兒未取用，敲門呼叫也未獲回應，不加以查看就認定女兒已死亡，沒有任何施救、送醫舉動，直到24日都沒有再返回女兒房間，造成女兒因多重器官衰竭死亡。

    直到9月25日凌晨，詹女為掩蓋犯行並防止遺體發出屍臭，才解開浴室門口電線，搬出女兒遺體清理浴室，陳姓丈夫在當天上午7點發現後，才向警方報案，才讓這起駭人聽聞的凌虐案件曝光。

