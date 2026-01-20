為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    Uber司機嫌乘客開燈耗電 還控紙袋刮車索賠2千元

    2026/01/20 11:13 記者鄭景議／台北報導
    Uber司機與乘客發生糾紛，大安分局警方獲報到場查處。（記者鄭景議翻攝）

    Uber司機與乘客發生糾紛，大安分局警方獲報到場查處。（記者鄭景議翻攝）

    Threads上一名女網友昨晚與從國外回來的友人搭乘Uber 轎車行經台北市大安區，卻因為在後座開啟電燈尋找物品，遭到司機以「電動車會沒電」為由大聲斥責，隨後司機甚至報警指控乘客的紙袋刮傷內裝並索賠2千元。大安分局警方獲報到場查處，雙方對於車損賠償無法取得共識，隨後自行離去，目前均尚未提出告訴。

    大安分局敦化南路派出所昨晚接獲報案，指出在忠孝東路4段發生1起多元計程車與乘客的乘車糾紛。員警趕抵現場了解，發現雙方正為了電燈使用及車輛受損賠償問題發生激烈口角，導致車輛停在路邊引發路人注目。

    網友事後在Threads上發文指出，她與外籍友人上車後，友人為了尋找物品而開啟後座電燈，司機隨即要求關掉。網友表示雖然馬上道歉並關燈，但司機仍持續情緒激動，甚至抱怨「我是電車有可能會沒電，你碰人東西都不用先講嗎？」並對著乘客連續砲轟2至3分鐘。

    網友眼見司機情緒不穩，打算請司機在路邊停車讓她們下車，沒想到司機卻拒絕讓她們離開並主動報警，宣稱遭到乘客威脅取消叫車。警方到場後，司機又改口指控乘客攜帶的購物紙袋刮傷了車內內裝，要求現場賠償台幣2千元，否則就要去派出所製作筆錄。

    由於網友堅稱完全沒有刮到車輛，且司機對於開燈耗電及恐嚇取消行程等指控讓她感到纳悶，雙方在現場僵持不下。警方隨後告知雙方相關法律權益，說明若要提告可至派出所辦理，雙方在警方協調後先行離去。大安分局呼籲，民眾搭乘計程車若發生糾紛，應保持冷靜並請求警方協助，避免情緒失控引發進一步衝突。

