    首頁 > 社會

    噁！馬祖士官搭船返台竟朝女乘客球鞋射精 涉犯毀損罪被起訴

    2026/01/20 11:19 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆地檢署認定施男涉犯毀損罪，依法起訴。（記者吳昇儒攝）

    陸軍東引地區指揮部施姓士官去年10月16日搭乘新台馬輪返台休假時，竟在航行期間，闖進女性臥鋪，竊取林姓女乘客的右腳球鞋，快速「打手槍」射精後，將鞋放回。林女發現施男從臥鋪走出，查看後驚見球鞋被「污染」，通知船務人員報案。基隆海巡隊調查後將施男依毀損等罪送辦。基隆地檢署認定施男涉犯毀損罪，依法起訴。

    林姓女被害人在檢察官偵訊時表示，案發當時，施男是將鞋子拿到他處打手槍，將精液打在右腳鞋內，再把鞋子放回原處，自己聞到濃厚的異味後，抬頭查看，只見對方離去的背影；當下就把整雙鞋子打包拿到船上的服務台，請船務人員報案處理。23歲施姓士官也向檢察官坦承犯行，表示當下有跟船務人員承認此事。

    檢察官偵訊後認為，施男將林女的鞋子取走，打完手槍後，歸還原處，僅構成學理上的「使用竊盜」，未觸刑法，故該部分予以不起訴處分。

    而施姓士官在鞋內射精，導致被害人球鞋不堪使用，已涉犯毀損罪，依法將施男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

