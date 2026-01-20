為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    詐團車手被劫60萬報案 桃警追到台中逮5人竟是「黑吃黑」

    2026/01/20 11:12 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市胡姓詐團車手被搶走60萬元贓款，警方循線追往台中逮捕5嫌查出是黑吃黑，桃園地檢署偵結依結夥強盜罪嫌起訴5人。（記者余瑞仁攝）

    桃園市胡姓詐團車手被搶走60萬元贓款，警方循線追往台中逮捕5嫌查出是黑吃黑，桃園地檢署偵結依結夥強盜罪嫌起訴5人。（記者余瑞仁攝）

    台中市25歲黃姓男子於去年7月間與暱稱「大鼻」的詐欺集團成員合謀，夥同洪姓、陳姓、李姓、許姓男子等5人計畫黑吃黑搶劫詐團車手取得的錢財，眾人分工後於同月17日在桃園市桃園區一處停車場，分持辣椒水、瓦斯槍攻擊詐團胡姓車手，搶得胡準備上交的60萬元詐騙贓款等物後逃逸，警方獲報追緝到台中市查獲黃男等5人到案送辦，桃園地檢署偵辦後近日依結夥3人以上攜帶兇器犯強盜罪嫌提起公訴。

    檢警調查，黃男於去年7月16日晚間於台中市太平區一處工廠內，由「大鼻」提議可提供內線、強盜詐團車手所取得詐欺自他人的財物，2人共謀後，黃男邀集18歲洪男、20歲陳男、33歲李男及40歲許男入夥，6人次日分別駕駛2輛汽車前往桃園市桃園區大豐路一處停車場外勘查地形，確認詐團向車手取贓的車輛就停放在內，洪、陳、許3人即進入停車場內埋伏等候車手出現，「大鼻」與黃、李3人在外接應。

    不久，詐團胡姓車手到場準備上繳60萬元詐騙贓款，洪、陳、許3人接獲黃男指示，上前以辣椒水、瓦斯槍攻擊胡男，搶走其黑色後背包（內有現金60萬元詐欺款項、胡男證件、提款卡、行動店員與其個人所有現金2千元等物），得手後由黃男等人接應逃逸，一夥人返回台中市工廠後，「大鼻」將贓款分給黃男等人26萬元後，攜走34萬元離去。

    案發後，胡男向警方報案遭人搶劫，桃園警分局獲報追查，於當日晚間循線追至台中市該處工廠逮捕黃男、洪男、陳男、李男、許男等5人到案，於黃男身上扣得51萬元與辣椒水3罐犯案聯絡手機等物，另於陳男身上起獲瓦斯槍一把等物，偵訊得知是黑吃黑案情，訊後將涉案5人移送桃園地檢署偵辦，另追查幕後主使「大鼻」的身分；而被害報案的胡男，另由檢方偵辦所涉詐欺案情。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播