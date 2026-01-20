詐團車手被劫60萬報案 桃警追到台中逮5人竟是「黑吃黑」

桃園市胡姓詐團車手被搶走60萬元贓款，警方循線追往台中逮捕5嫌查出是黑吃黑，桃園地檢署偵結依結夥強盜罪嫌起訴5人。（記者余瑞仁攝）

台中市25歲黃姓男子於去年7月間與暱稱「大鼻」的詐欺集團成員合謀，夥同洪姓、陳姓、李姓、許姓男子等5人計畫黑吃黑搶劫詐團車手取得的錢財，眾人分工後於同月17日在桃園市桃園區一處停車場，分持辣椒水、瓦斯槍攻擊詐團胡姓車手，搶得胡準備上交的60萬元詐騙贓款等物後逃逸，警方獲報追緝到台中市查獲黃男等5人到案送辦，桃園地檢署偵辦後近日依結夥3人以上攜帶兇器犯強盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，黃男於去年7月16日晚間於台中市太平區一處工廠內，由「大鼻」提議可提供內線、強盜詐團車手所取得詐欺自他人的財物，2人共謀後，黃男邀集18歲洪男、20歲陳男、33歲李男及40歲許男入夥，6人次日分別駕駛2輛汽車前往桃園市桃園區大豐路一處停車場外勘查地形，確認詐團向車手取贓的車輛就停放在內，洪、陳、許3人即進入停車場內埋伏等候車手出現，「大鼻」與黃、李3人在外接應。

不久，詐團胡姓車手到場準備上繳60萬元詐騙贓款，洪、陳、許3人接獲黃男指示，上前以辣椒水、瓦斯槍攻擊胡男，搶走其黑色後背包（內有現金60萬元詐欺款項、胡男證件、提款卡、行動店員與其個人所有現金2千元等物），得手後由黃男等人接應逃逸，一夥人返回台中市工廠後，「大鼻」將贓款分給黃男等人26萬元後，攜走34萬元離去。

案發後，胡男向警方報案遭人搶劫，桃園警分局獲報追查，於當日晚間循線追至台中市該處工廠逮捕黃男、洪男、陳男、李男、許男等5人到案，於黃男身上扣得51萬元與辣椒水3罐犯案聯絡手機等物，另於陳男身上起獲瓦斯槍一把等物，偵訊得知是黑吃黑案情，訊後將涉案5人移送桃園地檢署偵辦，另追查幕後主使「大鼻」的身分；而被害報案的胡男，另由檢方偵辦所涉詐欺案情。

