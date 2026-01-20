為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    龜山幸福里長人頭詐領補助款 高院二審減刑

    2026/01/20 11:31 記者楊心慧／台北報導
    高等法院。（資料照）

    高等法院。（資料照）

    桃園市龜山區幸福里長莊文進涉嫌以人頭參加活動詐領補助款、持不虛偽不實發票浮報打掃公園經費，共向桃園市清潔大隊、龜山區公所詐得16萬7200元，桃園地院一審依《詐欺取財罪》判處3月徒刑、《公務員利用職務上之機會詐取財物罪》處4年、褫奪公權3年。台灣高等法院今改判，莊文進《詐欺取財罪》2年、《公務員利用職務上之機會詐取財物罪》1年10月、褫奪公權2年，共判3年10個月，緩刑4年。

    檢調偵辦發現，莊文進2017年8月20日辦理福山植物園、龜山朝日園參訪活動，卻提前將其中沒參與的7人填載入活動明細，向桃園市府清潔大隊申請每人1600元補助，詐得1萬1200元補助款。

    另外，莊文進同年2月起雇用女兒、陳姓女子打掃附近公園，卻透過友人李姓男子的公司報不實打掃工資的發票，浮報單月工資9600元，再向龜山區公所核銷，共詐得15萬3600元。檢方通訊時，莊男坦承犯案，李男也說他替莊男偽造不實發票，莊有分他錢。莊、李均涉犯貪汙治罪條例利用職務上之機會詐取財物，偵結依法起訴。

    桃園地院一審判莊文進犯《詐欺取財罪》，處3月徒刑，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日；沒收犯罪所得新台幣1萬1200元；又共同犯《公務員利用職務上之機會詐取財物罪》，處4年徒刑、褫奪公權3年。李男依《公務員利用職務上之機會詐取財物罪》，處3年10月徒刑、褫奪公權1年，沒收犯罪所得新台幣5萬7690元。

    高院今改判，莊文進《詐欺取財罪》2年、《公務員利用職務上之機會詐取財物罪》1年10月、褫奪公權2年、緩刑4年。

