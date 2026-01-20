為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台南新任分局長、大隊長交接 副市長姜淋煌勉強化治安、交通

    2026/01/20 10:34 記者王涵平／台南報導
    南市警局新任分局長、大隊長今日舉行交接典禮，包括佳里分局長施衣峯（右）調任第二分局長等人。（記者王涵平攝）

    南市警局新任分局長、大隊長今日舉行交接典禮，包括佳里分局長施衣峯（右）調任第二分局長等人。（記者王涵平攝）

    南市警局新任分局長、大隊長今日舉行交接典禮，副市長姜淋煌勉勵強化治安、科技執法確保交通安全、共築安全網。

    姜淋煌表示，打造安全大台南是市府最重要的施政，緝毒、肅槍、掃黑、守護市民的安全是施政重要目標。南市整體的治安面貌，在治安、交通、防詐、科技偵察及為民服務等，都交出非常亮麗的成績。阻詐金額高達13億元，阻詐的成效更是蟬聯六都第一名，農曆春節將屆，務必加強打詐及防詐的工作，建立深化及防詐的宣導，避免民眾因為錯誤的訊息以及假連結受騙受當，遭受生命財產的損失。

    此外，運用GIS大數據來分析，針對南市交通事故的肇因分析，也陸續規劃交通執行專案、具強力的執法。持續精進「雲端 2.0」專案，落實重點彈性部署警察以及精準執法，提升交通事故的防治成效。同時落實社區治安與共築安全網，民政局系統跟警察局系統密切合作，也提升民眾參與度以及自我防衛的能力。

    今日交接人事包括佳里分局長施衣峯調任第二分局長。歸仁分局長廖水池調任第四分局長。學甲分局長巫建德調任歸仁分局長。高雄市政府警察局左營分局長謝承甫調任佳里分局長。警政署刑事警察局偵查第三大隊長林明俊調任學甲分局長。本局交通警察大隊長黃宗仁調任新化分局長。保安警察大隊長賴銘助調任交通警察大隊長。行政科長潘顧天調任保安警察大隊長。

