    首頁 > 社會

    駕車衝加油站上廁所 網友抓包、警認定3違規最高罰10800元

    2026/01/20 10:31 記者陳文嬋／高雄報導
    男駕車衝加油站上廁所，警認定3項違規慘噴萬元。（民眾提供）

    男駕車衝加油站上廁所，警認定3項違規慘噴萬元。（民眾提供）

    網路今流傳一段影片，高雄市一名騎士目擊一名休旅車駕駛疑似趕著上廁所，違規逆向跨越雙黃線於輜汽路、武營路口闖紅燈，直衝鳳山區武營路附近一間加油站廁所；警方認定休旅車駕駛一共3項違規，最高可罰10800元。

    一名騎士今於網路PO文稱騎車行經鳳山區輜汽路、武營路口，突見一名休旅車駕駛違規逆向行駛、跨越雙黃線又闖紅燈，直衝武營路附近一間加油站，休旅車駕駛將車停放門口後，下車小跑步直奔加油站上廁所。

    鳳山警方檢視影片內容，認定該輛休旅車駕駛一共3項違規，包括跨越行車分向線、闖紅燈、未打方向燈情事，均違反道路交通管理處罰條例，合計最高可處10800元罰鍰。

    警方表示，道路交通管理處罰條例第45條「不依規定駛入來車道」開罰600至1800元、第53條「行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者」開罰1800至5400元、第42條「不依規定使用燈光者」開罰1200至3600元。

    網友稱休旅車駕駛寧願趕著上廁所也不顧其他用路人的生命安全，蠻猛的邏輯可以檢舉3張罰單；PO文騎士笑稱這趟拉屎代價還真大！

