七旬婦陷異國戀 替「香港籍未婚夫」領30萬被攔

七十歲的陳姓婦人落入「假交友」詐騙陷阱，為了替素未謀面的「香港籍未婚夫」償還債務，前日前往台北市大安區一家銀行準備提領台幣三十萬元。大安分局敦化南路派出所員警獲報趕抵，與行員合力突破婦人心防，並檢視她的手機 LINE 對話紀錄，確認這是一場典型愛情詐騙，成功保住婦人的積蓄。

大安分局敦化南路派出所指出，員警接獲轄內金融機構通報，指稱陳姓婦人臨櫃準備提領三十萬元現金，因為提款金額不小且婦人對用途說詞反覆，引起行員懷疑。員警到場關懷詢問時，陳婦起初謊稱是因為生活費不足才賣掉房子，並向融資公司借錢周轉，現在提款是為了要還債。

然而，當員警進一步詢問還款細節時，陳婦卻無法提出任何借據或證明，說詞前後矛盾。員警與行員見狀持續耐心地向陳婦說明相關詐騙手法，在眾人勸說下，陳婦這才坦承是在網路上結識一名香港籍男子，對方不僅與她以未婚夫妻相稱，近期更頻繁傳送父親住院、急需用錢等訊息，催促她趕快匯款。

員警在徵得陳婦同意後檢視她的手機 LINE 對話內容，發現對方不斷以親暱稱呼噓寒問暖取得信任，隨後便以家人生病、欠債等各種話術誘騙匯款，研判為典型愛情詐騙手法。陳婦在聽完警方分析後才驚覺受騙，當場表示不再辦理相關交易，並對警方與行員的即時關懷與協助表達由衷感謝。

大安分局提醒，詐騙集團常透過社群平台或交友軟體找尋目標，以甜言蜜語博取信任後，再編造家人生病、投資失利或急需周轉等理由要求匯款。民眾如果遇到類似要求金錢往來的情況，務必提高警覺，並撥打一六五反詐騙專線或一一○報案電話查證，守護財產安全。

