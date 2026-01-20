狡猾逆子殺死父母後變裝逃逸 搭計程車躲新莊2天被逮

新北市蘆洲驚傳弒親命案，嫌犯廖聰賢犯案後，徒步逃亡、遊蕩新莊一帶，19日晚間被捕。（記者吳仁捷翻攝）

新北市蘆洲區逆子廖聰賢向賣蔥油餅維生的年邁雙親討錢不成，痛下殺手，以開山刀先後伏擊母親、父親致死後逃逸，廖嫌逃亡時，先騎車到三重棄車，再搭小黃到新莊體育場附近藏匿，蘆洲警分局發布查緝，警察局出動鷹眼隊過濾監視器，新莊所副所長陳鴻智帶隊巡邏時，在巷內發現徒步遊蕩一天餘、恍神的廖嫌，喝斥他趴下壓制逮捕，逮獲狠心廖嫌。

新北市蘆洲區驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與75歲妻子許婦陳屍租屋處，身中1、20刀身亡，鎖定獨子廖聰賢涉案，檢警相驗遺體，赫見兩夫妻除頭部受重創，雙手滿是刀痕，疑為生前絕望徒手抵擋殺紅眼的逆子持刀砍殺，加上遭遇鈍器重擊，不支倒地，對至親都如此狠心，手法兇殘令人義憤、不捨。

警方今天公布監視器，發現廖嫌18日起出沒新莊體育場一帶，晚間棲身附近工寮，白天後在附近漫無目的遊蕩，由於廖嫌逃亡期間設置斷點、刻意不用手機、信用卡，加上徒步逃逸，增加警方追查難度，但公布他出沒新莊一帶，及中等身材等特徵後，新莊所副所長陳鴻智帶隊巡邏，果然在巷內發現遊蕩的廖嫌，喝令他趴下，隨即上前壓制逮捕，確認身分後，由蘆洲警方帶回偵訊。

由於廖嫌具毒品前科，將毒篩、驗尿，釐清犯案時是否吸毒，犯下殺害雙親的惡行。

新北市蘆洲驚傳弒親命案，嫌犯廖聰賢犯案後，徒步逃亡、遊蕩新莊一帶。（記者吳仁捷翻攝）

