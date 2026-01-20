為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    狡猾逆子殺死父母後變裝逃逸 搭計程車躲新莊2天被逮

    2026/01/20 10:03 記者吳仁捷／新北報導
    新北市蘆洲驚傳弒親命案，嫌犯廖聰賢犯案後，徒步逃亡、遊蕩新莊一帶，19日晚間被捕。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲驚傳弒親命案，嫌犯廖聰賢犯案後，徒步逃亡、遊蕩新莊一帶，19日晚間被捕。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲區逆子廖聰賢向賣蔥油餅維生的年邁雙親討錢不成，痛下殺手，以開山刀先後伏擊母親、父親致死後逃逸，廖嫌逃亡時，先騎車到三重棄車，再搭小黃到新莊體育場附近藏匿，蘆洲警分局發布查緝，警察局出動鷹眼隊過濾監視器，新莊所副所長陳鴻智帶隊巡邏時，在巷內發現徒步遊蕩一天餘、恍神的廖嫌，喝斥他趴下壓制逮捕，逮獲狠心廖嫌。

    新北市蘆洲區驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與75歲妻子許婦陳屍租屋處，身中1、20刀身亡，鎖定獨子廖聰賢涉案，檢警相驗遺體，赫見兩夫妻除頭部受重創，雙手滿是刀痕，疑為生前絕望徒手抵擋殺紅眼的逆子持刀砍殺，加上遭遇鈍器重擊，不支倒地，對至親都如此狠心，手法兇殘令人義憤、不捨。

    警方今天公布監視器，發現廖嫌18日起出沒新莊體育場一帶，晚間棲身附近工寮，白天後在附近漫無目的遊蕩，由於廖嫌逃亡期間設置斷點、刻意不用手機、信用卡，加上徒步逃逸，增加警方追查難度，但公布他出沒新莊一帶，及中等身材等特徵後，新莊所副所長陳鴻智帶隊巡邏，果然在巷內發現遊蕩的廖嫌，喝令他趴下，隨即上前壓制逮捕，確認身分後，由蘆洲警方帶回偵訊。

    由於廖嫌具毒品前科，將毒篩、驗尿，釐清犯案時是否吸毒，犯下殺害雙親的惡行。

    新北市蘆洲驚傳弒親命案，嫌犯廖聰賢犯案後，徒步逃亡、遊蕩新莊一帶。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市蘆洲驚傳弒親命案，嫌犯廖聰賢犯案後，徒步逃亡、遊蕩新莊一帶。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播