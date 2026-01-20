為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    落水僅一步之遙！台中婦坐湖畔啜泣 警衝百米介入關懷

    2026/01/20 09:54 記者許國楨／台中報導
    婦人坐在湖畔掩面啜泣。（圖由民眾提供）

    婦人坐在湖畔掩面啜泣。（圖由民眾提供）

    台中公園日月湖畔前天出現令人捏把冷汗一幕，1名婦人獨自坐在湖岸邊掩面啜泣，情緒明顯失控，由於距離湖水僅一步之遙，熱心民眾察覺異狀立即通報警方，員警趕赴現場介入關懷處置，成功將婦人帶離湖岸並通知家屬，化解一場可能發生的意外。

    事發當時台中公園內仍有不少民眾健走、散步，1名路人行經日月湖附近時，發現1名婦人身穿單薄居家服，獨自越過湖畔植栽後坐在岸邊哭泣，神情恍惚，並不時低聲自語，行為異常，擔心發生危險，隨即前往鄰近的第二分局台中公園派出所報案。

    警員施嘉承接獲通報後，立即以跑百米速度趕赴查看狀況，經了解，該名58歲婦人與丈夫在外租屋生活，近期因家庭經濟壓力沉重，加上相關社會補助遭取消，讓她擔心家庭重擔全落在丈夫身上，一時鑽進牛角尖，才獨自來到公園，施員聽聞後不斷安撫，表示員警會盡力協助，並將婦人帶返派出所休息安置，同時查證身分通知家屬。

    不久後婦人哥哥趕抵派出所，原來他是1名剛下崗的義交，得知妹妹平安無事，頻頻向員警道謝表示：「多虧大家關心，讓妹妹感受到社會的關懷。」他也分享平時投入義交與志工服務，正是抱持著1顆助人的心，並深信「善有善報，善的循環一定會回到自己身上」，未來仍會持續將這份善意傳遞給社會。

    警方通知婦人剛下崗的義交哥哥前來關心。（圖由民眾提供）

    警方通知婦人剛下崗的義交哥哥前來關心。（圖由民眾提供）

