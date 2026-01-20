國小導師偷拍女童48次 判刑累計183年應執行11年2月

花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

花蓮某國小傳出林姓代課老師偷拍女學生如廁，校方獲報後調閱監視器發現林師確有不正常出入廁所空間，立刻報警處理，花蓮地方法院審理後認為林男利用教師身分之便，在校內公共廁所尾隨多名女童偷拍如廁影像。法院認定林男2次犯行既遂、46次未遂，依《兒童及少年性剝削防制條例》48罪判處累計183年2月，應執行有期徒刑11年2月，並沒收作案手機，全案可上訴。

檢警調查，32歲林姓男子過去曾在新北、雲林、嘉義等處擔任過代課老師，2024年從台北跑到花蓮，8月起開始擔任國小高年級導師，林男從學生到校第一天，便開始頻繁為犯行，尾隨女學生進入廁所，直到9月間，有女學生在學校上廁所時，突聽見有手機拍照聲音，女學生返家向家長告知後，家長先是向林姓導師反映，怎料林男竟隱匿此事知情不報，甚至還繼續偷拍，家長發現不對勁隨即向校長舉報。

林姓男子被舉報後火速辭職，但花蓮檢警獲報後展開調查，2024年9月底前往林男位於台北及花蓮的租屋處進行搜索，並查扣林男電腦、硬碟、手機等證物，深入追查發現林男多次尾隨女童進入廁所遭走廊監視器拍下，不僅涉及校園偷拍，電腦內還另查獲涉及兒少隱私之影像，依涉犯《兒童及少年福利與權益保障法》等罪嫌起訴，法官也裁定林男羈押禁見。

判決指出，林男於2024年8月底返校日至9月中旬間，在校園廁所，持手機由隔間下方伸入，企圖由下往上拍攝未滿12歲女童如廁時的身體隱私部位。法院審理認為，林男明知對象為兒童，仍以隱匿方式偷拍，使被害人無從表達反對，已屬「違反本人意願」拍攝性影像。其中2次成功拍得影像，其餘46次雖未取得影像證據，但遭監視器拍下進入廁所已著手犯罪。

「後來我上廁所時都會找同學陪我一起去，我也有點害怕去學校」、「他很常會站在教室門口，看經過的女同學」，被害女童向檢警陳訴心靈創傷，法官認為，被告利用教師身分與師生間權力不對等關係犯案，在2024年8月到職，竟在同月28日返校日即學生到校第一天，便開始頻繁為犯行，犯行多達48次，多達26名女童受害。

合議庭痛批，林男身為導師，原應是孩子最信任的對象，卻反覆犯案，嚴重破壞校園安全，被告欠缺兩性倫理意識，性觀念偏差，其所為行徑嚴重傷害被害人等身心健康及人格發展，依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂罪各判處3年8月合計46罪；使兒童被拍攝性影像二罪，各處有期徒刑7年3月，合計48罪應執行有期徒刑11年2月。

林姓男子被羈押期間，不斷向法院抗告遭羈押，連續五次聲請解除羈押，自承已經有穩定服藥，但法官認為，被告林男2013年曾性騷擾未成年少女，2020年曾尾隨成年女性進入社區樓梯間，2021年偷拍未成年少女裙底風光，經醫院鑑定，認定被告具有高度再犯風險，被害人眾多，被告行為次數非少，可預期被告逃匿、滅證之可能性甚高，法院因此認為不宜停止羈押，駁回林男停止羈押聲請。

林姓男子2013、2021年曾因性騷案件被抓，但三次都立即與被害女子和解取得不起訴，因和解撤告未留下刑責，因此未登錄在不適任教師系統上；林男除了在花蓮任職，也曾在新北擔任自然科代理教師，在雲林、嘉義偏鄉擔任私人教會老師等職務。法院發現被告硬碟所存放不明身分且無法辨別年齡的如廁影像，拍攝時間早於任職期間之影像，被告辯稱為網路下載，相關部分已請檢察官另為適法處置。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

