為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    因小失大！竊掛機車上80元雞肉飯 判拘罰1萬換免關

    2026/01/20 09:22 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義男竊取80元雞肉飯便當，如易科罰金可罰1萬元。圖為雞肉飯示意圖。（資料照）

    嘉義男竊取80元雞肉飯便當，如易科罰金可罰1萬元。圖為雞肉飯示意圖。（資料照）

    52歲有酒駕前科的羅姓男子，服刑出監後不知悔改，2025年11月某日上午，在嘉義市仁愛路大賣場前，竊取1部機車上懸掛的雞肉飯便當，失竊便當的機車騎士發現，氣得報警抓賊，警方循線查獲羅男涉案，嘉義地檢署檢察官聲請簡易判決處刑，嘉義地方法院一審依竊盜罪判決拘役10日，如易科罰金可罰1萬元，可上訴。

    判決書指出，羅男2023年因酒駕公共危險案件，被判刑5月確定，2024年8月執行完畢出監，猶不知悔改。去年11月8日上午11點許，在嘉義市仁愛路1間大賣場前，見機車上掛著1個雞肉飯便當，趁四下無人之際，竊取便當逃逸。

    機車騎士返回時發現價值80元的便當不翼而飛，氣得報警，警方調閱監視錄影器畫面，循線查獲羅男涉案重大，通知其到案說明，羅男對偷便當犯行坦承不諱，由於便當已吃光，警方未查扣到案。

    嘉義地院法官審酌，羅男四肢健全、思慮成熟，不思以正途獲取財物，為了生活所需而犯下竊案，也未與被害騎士達成和解，考量犯後態度、竊盜的手段、竊取財物的價值低微等，判決羅男拘役10日，如易科罰金，以1000元折算1日。犯罪所得雞肉飯便當應依法宣告沒收，因未扣案，將追徵其價額。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播