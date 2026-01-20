為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台版寄生上流 非法泰勞把工地當自己家

    2026/01/20 09:16 記者蔡彰盛／新竹報導
    台版寄生上流，非法泰勞把工地當自己家！（移民署提供）

    「這裡是我們的家！」從泰國來台觀光逾期的小拉（化名）指著帳篷說這裡是她逾期在台的藏身處所，但這裡不是露營區，而是一處施工中的工地！

    移民署新竹市專勤隊接獲民眾檢舉表示，新竹市一處集合住宅工地內疑似有違法外籍人士出沒，經過專案人員多次勘查及蒐證後展開了查緝行動，一舉查獲小拉（化名）在內共5名泰國籍逾期停留外僑非法工作。為了避免行蹤暴露，他們索性就在工地內搭起帳篷居住，不但1人1戶，還加裝門簾、鋪設紙板、棉被及擺放簡單生活用品，甚至把鷹架當作曬衣場，完全把工地當自己的家，如同電影寄生上流一般的生活在眼前上演，令查緝人員驚呼不可思議。

    或許是天性豁達使然，也或許是知道已無路可逃，發現專案人員查緝時，小拉和同伴們沒有逃跑，而是放下手邊工作，手持啤酒躲在夾縫中。專案人員回想與他們四眼相對的瞬間說，他們被抓前竟然不是快跑，而是最後再來一口，真的是好笑又好氣。

    逾期停留1年多的小拉，利用臉書貼文，以高薪、工作輕鬆、好賺錢等用語，吸引同樣在台逾期、失聯的泰國籍同鄉，一起到工地貼磁磚工作賺錢。查獲小拉一行人非法工作後，移民署專案人員持續深入追查幕後非法雇主及非法仲介，全案依違反就業服務法函送新竹市政府裁處。營造公司因非法容留外國人從事工作，遭裁處15萬元整，聘僱未經許可之外國人工作的非法雇主亦遭裁處15萬元，其中堅稱「分毫未取」的小拉更因「非法仲介」行為，遭裁處10萬元罰鍰。

