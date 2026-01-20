為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    只是氣話？兒子與媽媽爭執嗆砸車 法官不買帳判拘役40天

    2026/01/20 09:07 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗地院依犯恐嚇危害安全罪，判處朱男拘役40日。（資料照）

    苗栗地院依犯恐嚇危害安全罪，判處朱男拘役40日。（資料照）

    苗栗縣朱姓男子，與母親發生爭執，放話嗆母「你等一下車子看好一點，擋風玻璃就破掉，我要給你砸」。朱母心生畏懼報警處理並提告，朱男吃上恐嚇危害安全罪，被苗栗地院判處拘役40日，如易科罰金，以1000元折算1日。

    朱男於去年11月26日午夜0時許，在家裡與母親發生爭執，他當面嗆母親「你等一下車子看好一點，擋風玻璃就破掉，我要給你砸」。因朱男之前曾到母親經營的餐廳砸店，朱母害怕兒子再度失控，報警處理並告兒子涉嫌恐嚇。

    案經苗栗地檢署偵辦，朱男坦承有與母親發生爭執，但否認恐嚇，稱那是一時氣話。但檢察官依朱母提供雙方爭執時的錄音，及朱母丈夫之證詞，與朱男曾到母親經營的餐廳砸物品之報案紀錄，認朱男涉犯家暴恐嚇罪，將其起訴並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審酌朱男為智識成熟之成年人，不思以和平、理性方式溝通解決與母親之糾紛，反以恐嚇方式處理問題，欠缺自我情緒管理能力及法治觀念，致母親心生畏懼，實屬不該；復考量犯後矢口否認犯罪，且迄未與母親達成和解或調解，犯後態度難謂良好，兼衡一切情狀，依犯恐嚇危害安全罪，判處拘役40日。全案可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播