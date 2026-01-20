為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不服國道使用手機遭罰3千 辯拿「這東西」遭法官打臉

    2026/01/20 07:38 記者陳建志／台中報導
    邱姓女子國道使用手機被拍照開罰，卻辯稱是拿礦泉水打行政訴訟，法官勘驗照片確認是手機無誤，判決駁回。（記者陳建志攝）

    一名邱姓女子去年2月開車行經國道6號，遭國道警察拍照舉發開車使用手機，並開罰3千元，邱女不服提起行政訴訟，強調當時手上拿的是寶特瓶礦泉水不是手機，主張原處分撤銷，不過台中高等行政法院法官勘驗照片，發現當時駕駛右手掌拿著長方形物體，並有正方形金屬色澤外框，確認是手機非寶特瓶，判決駁回。

    判決指稱，邱姓女子去年2月28日下午2點多，駕駛其所有的自小客車，行經國道6號西向28.7公里處時，遭國道警察認有「汽車駕駛人使用行動電話進行有礙駕駛安全行為」的違規，拍照後依違反道路交通管理處罰條例第31-1條第1項開罰3千元，邱女不服提出行政訴訟。

    邱女辯稱，當時因路途較遠，而在行駛途中飲用礦泉水，卻遭員警誤判為手持行動電話。強調自己的行動電話為純黑色，且該輛車的車內有免持話筒機制，不會以手持方式接聽或撥打電話，並稱自己所喝的礦泉水為特殊品牌，市面上未見其包裝顏色，而舉發相片中較清晰部分與其相同，明顯為飲用水瓶。

    台中高等行政法院法官當庭勘驗照片，發現當時駕駛人右手掌攤平靠在方向盤上，並有一長方形物體置於大拇指以外的四指上，而該長方形物體上半部為黑色，左上角則有正方形金屬色澤外框，台中市交通事件裁決處主張駕駛所持的長方體物體為行動電話，應堪採信。

    法官認為，以國道車速及一般人的習慣，若手持寶特瓶飲用，其手勢應為握持以防止傾倒，而非攤平靠在方向盤上；況且該物品為長方形，且有正方形金屬色澤外框，也與透明圓柱寶特瓶外型迥異，因此邱女主張手上是拿寶特瓶，難以讓人採信，裁罰3千元並無違誤，判決駁回。

