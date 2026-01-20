為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    偽造授課記錄請款5600元 尖石公所村幹事貪污重判五年半

    2026/01/20 06:56 記者蔡彰盛／新竹報導
    偽造授課記錄請款5600元，尖石公所村幹事貪污重判五年半。（記者蔡彰盛攝）

    偽造授課記錄請款5600元，尖石公所村幹事貪污重判五年半。（記者蔡彰盛攝）

    前新竹縣尖石鄉公所村幹事高女在承辦樂齡學習中心活動課程請款業務，竟在虛偽填載非講師之3人授課日期、時數向縣府申請核撥5600元，事後矢口否認犯行，新竹地院依貪污治罪條例對於主管事務圖利罪重判5年6月，褫奪公權4年。

    法官調查，高女於103年、104年間，在新竹縣尖石鄉公所社會課擔任村幹事，負責樂齡學習中心開辦活動課程請領款項業務，竟在講師費用核銷憑證上虛偽填載非講師之人授課日期、時數，以製作核銷憑證向新竹縣政府教育處申請金額，因而使3人分別獲教育處所核撥1600元、1600元、2400元之利益。

    法官審酌高女身為村幹事，為受國民委以公務信賴之公務員，理應恪遵法令、秉持廉正依法執行自身職務，竟為圖3人利益而虛報、浮報講師費，消耗預算，足生損害於新竹縣政府教育處核發補助費之正確性，破壞納稅人對政府財政支出分配誠信運作之信賴，且犯罪後矢口否認犯行，最後依公務員對主管事務圖利罪判刑5年6月，褫奪公權4年。

