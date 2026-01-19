1/19 威力彩頭獎連24摃！今彩539開1注 800萬獎落高雄

第115000006期威力彩頭獎摃龜；第115000016期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供；本報合成）

1月19日開獎的第115000016期今彩539頭獎開出1注，由高雄市左營區孟子路220號1樓的「乎你發彩券行」開出；第115000006期威力彩頭獎再摃龜，已連24摃，下期頭獎上看6.3億元。

第115000006期威力彩中獎號碼為「第一區：10、16、20、23、35、37，第二區：05」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共12注中獎，每注可得15萬元；肆獎共69注中獎，每注可得2萬元；伍獎共543注中獎，每注可得4000元；陸獎共3730注中獎，每注可得800元；柒獎共7371注中獎，每注可得400元；捌獎共4萬1633注中獎，每注可得200元；玖獎共5萬1184注中獎，每注可得100元；普獎共9萬4645注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第115000016期今彩539中獎號碼為「12、16、23、24、29」，頭獎1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共194注中獎，每注可得2萬元；參獎共7671注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8597注中獎，每注可得50元。

第115000016期39樂合彩中獎號碼為「12、16、23、24、29」，四合1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共205注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬742注中獎，每注可得1125元。

第115000016期3星彩中獎號碼為「544」，壹獎共81注中獎，每注可得5000元。

第115000016期4星彩中獎號碼為「4540」，壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539中獎號碼。（擷取自台彩官網）

39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法