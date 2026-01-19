為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    守護國家矽盾！ 橋檢、南檢、南科管理局攜手打詐

    2026/01/19 20:01 記者蔡清華／高雄報導
    法務部長鄭銘謙（右二）、高等檢察署張斗輝檢察長（左二）共同見證「反詐合作備忘錄」之簽署。（橋頭地檢署提供）

    法務部長鄭銘謙（右二）、高等檢察署張斗輝檢察長（左二）共同見證「反詐合作備忘錄」之簽署。（橋頭地檢署提供）

    為防制詐騙集團鎖定高科技產業人才，橋頭、臺南地方檢察署與南科管理局，今日簽署「反詐合作備忘錄」，宣示組成「檢、局、企」反詐鐵三角，以「主動預防、精準打擊」守護台灣科技產業命脈。

    簽署儀式由法務部部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長張斗輝、以及國家科學技術委員會、台灣科學園區科學工業同業公會、臺南、高雄市警局等代表出席觀禮。

    鄭銘謙表示，統計顯示去年前11 月已查獲詐欺集團 3557件、被告近2.3萬人，查緝成效顯著提升。透過跨機關、跨領域的緊密合作，結合AI科技與公私部門力量，利用南科的技術優勢從前端源頭阻斷犯罪，不僅能及時減少詐欺發生，亦可減輕執法人員負擔並提升辦案效率。

    張斗輝表示，詐騙集團日益鎖定高學歷、高收入的科技人才，已攸關國家產業競爭力與國安，特別規劃「南科反詐智能通報Fast Pass」提供保密快速的報案通道，解決科技人才因隱私顧慮而延誤報案的痛點，未來期盼將此成功模式推廣至其他產業園區。

    簽署儀式象徵我國反詐戰略從「事後偵查」邁向「跨域精準防護」的新里程碑，未來透過此合作機制，檢方執法能量將直接延伸至園區第一線，共同鞏固臺灣高科技產業的國際競爭力。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播