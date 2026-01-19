守護國家矽盾！ 橋檢、南檢、南科管理局攜手打詐

法務部長鄭銘謙（右二）、高等檢察署張斗輝檢察長（左二）共同見證「反詐合作備忘錄」之簽署。（橋頭地檢署提供）

為防制詐騙集團鎖定高科技產業人才，橋頭、臺南地方檢察署與南科管理局，今日簽署「反詐合作備忘錄」，宣示組成「檢、局、企」反詐鐵三角，以「主動預防、精準打擊」守護台灣科技產業命脈。

簽署儀式由法務部部長鄭銘謙、高等檢察署檢察長張斗輝、以及國家科學技術委員會、台灣科學園區科學工業同業公會、臺南、高雄市警局等代表出席觀禮。

請繼續往下閱讀...

鄭銘謙表示，統計顯示去年前11 月已查獲詐欺集團 3557件、被告近2.3萬人，查緝成效顯著提升。透過跨機關、跨領域的緊密合作，結合AI科技與公私部門力量，利用南科的技術優勢從前端源頭阻斷犯罪，不僅能及時減少詐欺發生，亦可減輕執法人員負擔並提升辦案效率。

張斗輝表示，詐騙集團日益鎖定高學歷、高收入的科技人才，已攸關國家產業競爭力與國安，特別規劃「南科反詐智能通報Fast Pass」提供保密快速的報案通道，解決科技人才因隱私顧慮而延誤報案的痛點，未來期盼將此成功模式推廣至其他產業園區。

簽署儀式象徵我國反詐戰略從「事後偵查」邁向「跨域精準防護」的新里程碑，未來透過此合作機制，檢方執法能量將直接延伸至園區第一線，共同鞏固臺灣高科技產業的國際競爭力。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法