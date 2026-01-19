提升防火安全 屏縣去年火災減584件、降幅38.7％

屏東縣政府今（19）日於消防局禮堂舉行「119消防節暨表揚大會」，表揚榮獲鳳凰獎、防火宣導菁英獎、績優消防人員、績優義消人員及績優災害防救團體。（記者羅欣貞攝）

今天是119消防節，屏縣消防局統計，去（2025）年1至12月火災發生件數，較前（2024）年同期減少584件，降幅約38.7%；此外，前年12月成立高級救護隊後，去年1月至11月OHCA急救存活率，已由前一年同期的23.9%提升至29.7%，創下消防局成立以來歷史新高，顯見防火救災成效明顯提升。

屏東縣政府今（19）日於消防局禮堂舉行「119消防節暨表揚大會」，公開表揚榮獲鳳凰獎、防火宣導菁英獎、績優消防人員、績優義消人員及績優災害防救團體，縣長周春米一一頒獎致意。

支持消防工作，台灣能美防災股份有限公司捐贈2000顆住宅用火災警報器，優先提供偏鄉地區、獨居老人、低收入戶及身心障礙者等族群安裝使用；周春米頒發感謝狀時表示，感謝長期支持消防工作的各界人士與團體，出錢出力、無私奉獻，受惠於防災設備普及，屏東縣去年1至12月火災發生件數，較前年同期減少584件，降幅約38.7%，成效顯著。

在緊急救護方面，消防局於前年12月成立高級救護隊，與轄區分隊採雙軌出勤模式，全面提升到院前緊急救護品質。統計顯示，去年1月至11月OHCA（到院前心肺功能停止）急救存活率，已由前一年同期的23.9%提升至29.7%，健康出院人數也由12人倍增至24人，急救成功率與健康出院人數，雙雙創下消防局成立以來歷史新高。

周春米也強調，縣府持續挹注資源，強化消防科技化救災量能，目前已建置無人機28台、救災機器人12台及救災指揮平台車5台。另於2025年採購各式消防救災車輛14輛，總經費超過1.6億元，且持續添購搶救裝備與器材，累計投入超過2億元，全面提升第一線消防人員救災安全與整體防救災效能。

企業慨捐住宅用火災警報器，縣長周春米（右）感謝。（記者羅欣貞攝）

