領中央補助卻擔任基市府秘書職務 法界：恐違反貪污治罪條例

前基隆市政府秘書、副發言人林祐德被控於2023年間領教育部補助專案經費，卻擔任市府職務。（翻攝自基隆市政府網站）

基隆市政府前副發言人林祐德被爆出領中央補助款項，卻從事市府秘書工作，恐有違法之虞。歐蕙甄律師指出，依刑法訂定的「受託公務員」定義，從事與公權力有關業務者，若利用公權力業務或資源，處理私人事務或收取對價利益，則可能違反貪污治罪條例。

前新北地檢署檢察官、觀希國際法律事務所所長歐蕙甄律師表示，公家約聘僱人員雖然非「身分公務員」，但依據刑法第10條第2項第2款「受託公務員」的定義，受國家、地方自治團體所屬機關依法委託，從事與公權力有關業務者，仍然有可能具備貪污治罪條例的公務員身分。如果利用到公權力業務或資源，去處理私人事務或收取對價利益，則有可能涉貪。如該名人員有領取加班費，且加班內容與申請事由不符，恐有偽造文書及詐領公款的問題。

歐律師說，倘若申請補助單位明知使用人力不符合原先的申請事項卻仍故意聘僱也會有違法情形，屆時要看補助計畫關於該約聘僱人員的工作內容為何，才能確定是否構成人力實質挪用、違反補助計畫或挪用公款公資源。

