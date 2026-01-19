5歲童「溜出門」遊蕩 暖警挨家挨戶查訪助團圓

桃園市蘆竹區5歲男童走失在外遊蕩，熱心路人發現帶往外社派出所報案，員警與志工、里長挨家挨戶查訪聯繫到家長，讓男童平安返家。（蘆竹警分局提供）

桃園市蘆竹區一名5歲小男童，前（17）日下午趁家長不注意時獨自推門離家走失，幸好一名熱心里民在外社派出所附近發現男童獨自路上徘徊，將男童帶往派出所求助，在員警耐心安撫及積極訪查下，順利在1小時內聯繫上家長領回男童，化解一場虛驚。

警方指出，該名小男童前天下午原本在家由家人照顧，卻趁著家人不注意之際獨自開門外出，隻身在街道上遊蕩，熱心路人發現後擔心男童發生危險，隨即將他帶往外社派出所，由於男童年僅5歲且言語表達能力較不清楚，面對員警詢問姓名及家裡住址時，僅能搖頭或簡短回應，無法明確表達。

警員林承翰、林顯政、何佳哲、林明承當下充當小保母，先提供飲水安撫小朋友情緒，員警判斷孩子年紀尚小，走路距離不遠，極有可能是附近居民，隨即請來外社里里長李金灶、外社派出所志工陳麗芳一起尋找走男童家屬。

經員警、里長與志工挨家挨戶查訪附近鄰里住戶，終於取得線索，最終順利聯繫上男童母親，不久男童父親趕往外社派出所認領兒子；男童一見父親到達派出所就馬上衝到爸爸的懷抱，男童父親這才鬆了一口氣，他向警方表示，自己出門時可能沒將大門關好，孩子趁隙跑了出來，之後發現兒子走失正打算報警之際，就接到警方電話通知。

蘆竹警分局呼籲家長，家中若有幼童，應加強居家門窗安全防護，避免讓孩子獨自留在家中或趁隙外出，同時建議家長可在幼童隨身衣物或飾品標註聯絡方式，萬一走失時能讓警方或熱心民眾及時提供協助，讓孩子安全返家。

