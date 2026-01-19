為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    將自己報案筆錄PO網 妨害秘密罪嫌起訴判無罪

    2026/01/19 14:30 記者蔡清華／高雄報導
    女子將自己的報案筆錄PO上網，遭妨害秘密罪起訴，橋頭地院判無罪。（資料照）

    高雄市許姓女子去年4月對網友提告妨害名譽、恐嚇，到派出所報案製作筆錄之後，逕自以手機拍下筆錄內容PO上網，供其好友瀏覽，經調查局高雄市調查處擷取網頁並通報高雄市政府警察局後，認許女涉犯刑法妨害秘密罪，散布竊錄之非公開活動罪嫌將她函送法辦起訴，橋頭地院審理認許女所為非偵查活動正進行中，亦無違反偵查不公開之規定，判許女無罪，可上訴。

    判決指出，被告許女係欲對網友提告恐嚇、妨害名譽等罪嫌，遂前往警局報案，待承辦員警製作完筆錄，並將筆錄列印出來交由其確認內容是否有誤時，見承辦員警另著手開立報案證明單，方趁承辦員警使用電腦輸入資料時，使用手機拍攝前開警詢筆錄內容。

    法官認為，其所拍攝者，並非承辦員警問話、打字、輸入電腦等製作警詢筆錄之活動，意即被告拍照斯時，員警已完成該案之詢問，而無偵查活動正進行中，自無從寬認解釋靜態之警詢筆錄係屬於警員所為非公開活動、言論或談話等其中一環節，被告所為，顯然與刑法第315條之1所規定之要件不符。

    且偵查不公開之相關規定，係基於無罪推定原則，為維護偵查程序之順利進行及真實發現，兼顧保障被告、犯罪嫌疑人、被害人或其他利害關係人之名譽、隱私、安全，偵查不公開，所約束之對象，係檢察官、檢察事務官、警察、辯護人等法執人員，並非告訴人或被告。

    被告所為雖有不當，但其所拍攝者既為自己之警詢筆錄，就被告個人而言本非秘密，對於參與製作筆錄過程之司法警察則屬執行公務之行為，亦非隱私權保障之對象及範疇，因此判被告無罪。

    熱門推播