為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    好奇娃「手癢」反鎖屋內嚇壞母 東港警暖心安撫助脫困

    2026/01/19 14:19 記者蔡宗憲／屏東報導
    東港警方一邊隔門化身「保母」安撫幼童情緒，一邊連繫鎖匠破門。（警方提供）

    東港警方一邊隔門化身「保母」安撫幼童情緒，一邊連繫鎖匠破門。（警方提供）

    屏東縣新園鄉日前險些發生幼童受困意外！一名黃姓少婦在屋外與房東交談時，屋內年僅3歲的兒子因好奇玩弄大門轉軸，竟不慎將自己與另一名孩童反鎖屋內。面對門內傳來的嚎啕哭聲，黃母在門外心急如焚，所幸東港警方獲報後及時趕到，一邊隔門化身「保母」安撫幼童情緒，一邊連繫鎖匠破門，順利化解這場驚魂記。

    東港警分局新園分駐所所長蔡曜陽、警員甘琅升日前接獲報案，指稱在新園鄉媽祖路段有幼童受困。員警趕抵現場時，發現35歲的黃姓母親焦慮地在門外徘徊。經了解，黃母當時僅是趁空檔在門口與房東短暫交談，沒想到3歲兒子疑似「手癢」好奇，趁大人不注意時轉動大門旋鈕，導致大門鎖死，母子瞬間被門隔開。

    由於屋內2名幼童年紀尚小，見不到媽媽隨即陷入恐慌、放聲大哭。2名員警見狀，當機立斷分工合作，由一名員警持續對著門縫溫柔對話，分散孩童注意力並安撫其不安情緒，另一人則緊急連繫轄區鎖匠趕往。在警方與鎖匠通力合作下，大門順利被開啟，黃母衝進屋內抱起孩子，激動地向警員致謝。

    東港警分局呼籲，家中有年幼兒童的家長，應隨時保持目視注意，確保孩子在視線範圍內安全。警方提醒，切勿讓幼童獨自留在大門可觸及鎖具的空間或屋內，避免因好奇操作家具、門窗引發受困或其他居家危險，若遇緊急狀況應立即撥打110尋求協助。

    東港警方一邊隔門化身「保母」安撫幼童情緒，一邊連繫鎖匠破門。（警方提供）

    東港警方一邊隔門化身「保母」安撫幼童情緒，一邊連繫鎖匠破門。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播