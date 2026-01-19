好奇娃「手癢」反鎖屋內嚇壞母 東港警暖心安撫助脫困

東港警方一邊隔門化身「保母」安撫幼童情緒，一邊連繫鎖匠破門。（警方提供）

屏東縣新園鄉日前險些發生幼童受困意外！一名黃姓少婦在屋外與房東交談時，屋內年僅3歲的兒子因好奇玩弄大門轉軸，竟不慎將自己與另一名孩童反鎖屋內。面對門內傳來的嚎啕哭聲，黃母在門外心急如焚，所幸東港警方獲報後及時趕到，一邊隔門化身「保母」安撫幼童情緒，一邊連繫鎖匠破門，順利化解這場驚魂記。

東港警分局新園分駐所所長蔡曜陽、警員甘琅升日前接獲報案，指稱在新園鄉媽祖路段有幼童受困。員警趕抵現場時，發現35歲的黃姓母親焦慮地在門外徘徊。經了解，黃母當時僅是趁空檔在門口與房東短暫交談，沒想到3歲兒子疑似「手癢」好奇，趁大人不注意時轉動大門旋鈕，導致大門鎖死，母子瞬間被門隔開。

由於屋內2名幼童年紀尚小，見不到媽媽隨即陷入恐慌、放聲大哭。2名員警見狀，當機立斷分工合作，由一名員警持續對著門縫溫柔對話，分散孩童注意力並安撫其不安情緒，另一人則緊急連繫轄區鎖匠趕往。在警方與鎖匠通力合作下，大門順利被開啟，黃母衝進屋內抱起孩子，激動地向警員致謝。

東港警分局呼籲，家中有年幼兒童的家長，應隨時保持目視注意，確保孩子在視線範圍內安全。警方提醒，切勿讓幼童獨自留在大門可觸及鎖具的空間或屋內，避免因好奇操作家具、門窗引發受困或其他居家危險，若遇緊急狀況應立即撥打110尋求協助。

