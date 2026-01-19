為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄回收車超高了 紅綠燈慘遭擊落

    2026/01/19 14:02 記者許麗娟／高雄報導
    高雄中華三路與建國三路口的紅綠燈號誌，遭載運回收物的貨車擊落損壞。（民眾提供）

    高雄中華三路與建國三路口的紅綠燈號誌，遭載運回收物的貨車擊落損壞。（民眾提供）

    高雄市三民區中華三路與建國三路口，今（19）日上午11點多發生紅綠燈號誌遭擊落損毀的事故，1輛載運回收物的貨車，因物品過高，行經該路口時當場撞壞號誌橫桿，肇事司機馬男（58歲）除了將被開罰3000至1萬8000元罰鍰，亦須賠償號誌損壞。

    三民一分局三民所指出，馬男駕駛大貨車沿中華三路往北行駛，行駛至中華三路及建國三路口，疑似因裝載貨物過高而擦撞號誌橫桿，造成號誌損壞，案發後馬男將車輛停妥後，主動自行前往派出所說明。

    警方表示，馬男所裝載回收物品疑有超過限高之情事，涉違反「道路交通管理處罰條例」第29條第1項第1款規定「裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度」，可處3000至1萬8000元罰鍰，已開單告發，並呼籲用路人上路前應妥適檢查車輛載運物品之長、寬、高及重量，避免貪圖方便違反相關規定，造成行車風險。

    貨車因載運的回收物品超出高度限制，撞壞紅綠燈號誌。（民眾提供）

    貨車因載運的回收物品超出高度限制，撞壞紅綠燈號誌。（民眾提供）

    肇事貨車自行到派出所報案。（民眾提供）

    肇事貨車自行到派出所報案。（民眾提供）

