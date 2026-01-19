為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    海巡署第12巡防區指揮部主任簡日成布達 分署長洪挬論：冷静對應、堅定執法

    2026/01/19 13:45 記者吳正庭／金門報導
    海巡署金馬澎分署分署長洪挬論（左）前往金門主持第12巡防區指揮部主任簡日成（右）布達典禮。（金門岸巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署分署長洪挬論（左）前往金門主持第12巡防區指揮部主任簡日成（右）布達典禮。（金門岸巡隊提供）

    海巡署金馬澎分署分署長洪挬論今天前往金門主持第12巡防區指揮部主任簡日成布達典禮指出，落實「國安、治安、平安」政策目標，並秉持「冷静對應、堅定執法」原則，持續強化海域執法，確保金門鄉親及海上安全。

    布達典禮於第12巡防區指揮部舉行，由洪挬論主持，第9岸巡隊隊長吳孟哲、第9海巡隊隊長曾俊瑜、金門查緝隊隊長許晨蔚及巡防區同仁與會觀禮。

    洪挬論說，金門地理位置特殊，除面對中國海警襲擾、不法跨境走私、中國越界捕魚及海上救難等多元挑戰，同時還肩負「區域安全」的重要角色；期許簡日成秉持豐富的實務經驗，持續深化與各地方機關的協調聯繫，統合岸巡隊、海巡隊與查緝隊，共同建立「金門海域嚴密監控網」，確保金門鄉親及海上安全。

    第12巡防區指揮部新任主任簡日成，中央警官學校水上警察系60期畢業，曾歷練前海洋巡防總局及艦隊分署組主任、海洋委員會海域安全處及科技文教處科長、艦隊分署勤務指揮中心主任，及恆春、台南海巡隊隊長等職務，20多年前曾服務於金門海巡隊，對於海域執法及安全等工作具備完整學經歷，內、外勤經驗豐富。

    海巡署表示，第12巡防區指揮部原主任曾忠智在金門深耕8年，曾多次站上第一線指揮應對中國海警船侵擾、取締越界船隻及海上救難，榮升金馬澎分署主任秘書。

    金馬澎分署長洪挬論（中）主持第12巡防區指揮部主任簡日成（左二）布達典禮，第9岸巡隊隊長吳孟哲（右二）、第9海巡隊隊長曾俊瑜（左一）、金門查緝隊隊長許晨蔚（右一）都出席。（金門岸巡隊提供）

    金馬澎分署長洪挬論（中）主持第12巡防區指揮部主任簡日成（左二）布達典禮，第9岸巡隊隊長吳孟哲（右二）、第9海巡隊隊長曾俊瑜（左一）、金門查緝隊隊長許晨蔚（右一）都出席。（金門岸巡隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播