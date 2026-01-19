海巡署第12巡防區指揮部主任簡日成布達 分署長洪挬論：冷静對應、堅定執法

海巡署金馬澎分署分署長洪挬論（左）前往金門主持第12巡防區指揮部主任簡日成（右）布達典禮。（金門岸巡隊提供）

海巡署金馬澎分署分署長洪挬論今天前往金門主持第12巡防區指揮部主任簡日成布達典禮指出，落實「國安、治安、平安」政策目標，並秉持「冷静對應、堅定執法」原則，持續強化海域執法，確保金門鄉親及海上安全。

布達典禮於第12巡防區指揮部舉行，由洪挬論主持，第9岸巡隊隊長吳孟哲、第9海巡隊隊長曾俊瑜、金門查緝隊隊長許晨蔚及巡防區同仁與會觀禮。

洪挬論說，金門地理位置特殊，除面對中國海警襲擾、不法跨境走私、中國越界捕魚及海上救難等多元挑戰，同時還肩負「區域安全」的重要角色；期許簡日成秉持豐富的實務經驗，持續深化與各地方機關的協調聯繫，統合岸巡隊、海巡隊與查緝隊，共同建立「金門海域嚴密監控網」，確保金門鄉親及海上安全。

第12巡防區指揮部新任主任簡日成，中央警官學校水上警察系60期畢業，曾歷練前海洋巡防總局及艦隊分署組主任、海洋委員會海域安全處及科技文教處科長、艦隊分署勤務指揮中心主任，及恆春、台南海巡隊隊長等職務，20多年前曾服務於金門海巡隊，對於海域執法及安全等工作具備完整學經歷，內、外勤經驗豐富。

海巡署表示，第12巡防區指揮部原主任曾忠智在金門深耕8年，曾多次站上第一線指揮應對中國海警船侵擾、取締越界船隻及海上救難，榮升金馬澎分署主任秘書。

金馬澎分署長洪挬論（中）主持第12巡防區指揮部主任簡日成（左二）布達典禮，第9岸巡隊隊長吳孟哲（右二）、第9海巡隊隊長曾俊瑜（左一）、金門查緝隊隊長許晨蔚（右一）都出席。（金門岸巡隊提供）

