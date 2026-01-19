路口未減速撞車，機車後載女竟永久喪失嗅覺。（資料照）

新竹縣林男騎機車載張女行經路口未減速慢行，與陳男機車碰撞，張女倒地因顱內出血，嗅覺竟永久喪失，事後陳男逃逸無蹤遭通緝，肇事林男又因和解金額落差過大致未能與張女達成和解，新竹地院依過失傷害致人重傷罪，判處林男有期徒刑5月。

法官調查，112年6月3日晚間陳男（未到案，通緝中）騎機車沿新竹縣竹東鎮惠昌街由南往北方向行駛，行經惠昌街與榮樂街之無號誌交岔路口時，貿然直行通過。

請繼續往下閱讀...

當時林男騎機車搭載張女，亦疏未注意行經無號誌交岔路口應減速慢行，作隨時停車準備，並應注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，且同為直行車者，左方車應暫停讓右方車先行，即貿然通過，兩車因而發生碰撞。

張女受有腦部外傷合併左側額葉腦出血、左側顳葉腦出血、右側硬膜外出血右側耳鳴、右膝挫傷、四肢多處擦傷等傷害及兩側嗅覺機能永久喪失，無法恢復，而達毀敗嗅能之重傷害。

法官審酌因林男過失行為導致張女受重傷害傷勢，張女身心受有折磨、痛苦，最後依過失傷害致人重傷罪判刑5月。

路口未減速撞車，機車後載女竟永久喪失嗅覺。（情境照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法