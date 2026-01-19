為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    蘭陽溪山老鼠爆黑吃黑 怪手司機被帶到民代服務處毆打簽本票成破口

    2026/01/19 13:53 記者江志雄／宜蘭報導
    宜縣蘭陽溪山老鼠爆黑吃黑，集團僱用的怪手司機被帶到民代服務處毆打簽本票成破口，圖為檢警查獲的貴重漂流木。（圖由宜蘭地檢署提供）

    宜蘭縣蘭陽溪山老鼠集團假借河川地種植西瓜藉機侵占國有林木案，集團主嫌劉姓及謝嫌男子懷疑石姓怪手司機黑吃黑，召來幫派人士將他帶到某民代服務處私行拘禁、毆打，逼迫簽下17萬6000元本票，石男獲釋後向刑事局報案，成為檢警偵辦此案的重大破口。

    劉姓男子及謝姓男子為首的山老鼠集團，假借他人名義向水利署第一河川分署提出申請，取得大同鄉省道台7甲沿線蘭陽溪河川土地使用許可，名義上種植西瓜，實際上僱用石姓怪手司機，將紅檜等貴重漂流木埋掩在西瓜田地底下，再伺機取走變賣，2024年8月颱風季過後，林業及自然保育署宜蘭分署察覺情況有異，向宜蘭地檢署求助，但無山老鼠犯案具體事證。

    不久，山老鼠集團劉姓及謝姓主嫌懷疑埋在西瓜田地底下貴重漂流木數量有短少情形，指向石姓怪手司機擅自取走，謝男聯絡林姓男子等六名幫派人士，把石男帶到宜蘭某民代服務處拘禁、毆打，並索討36萬元，石男求饒簽下17萬6000元本票才重獲自由身，獲釋後向刑事局報案，宜蘭地檢署承辦檢察官林永認為，此事背後有集團性犯罪行為，指揮警方、林保署深入追查。

    去年9月底，檢察官完成蒐證，發動大規模拘提與搜索行動，陸續查獲山老鼠集團成員、幕後金主、多處藏放貴重木的倉庫，本月16日起訴18名被告，瓦解橫行蘭陽溪流域的犯罪組織。

    被偷埋在蘭陽溪西瓜田地底下的貴重漂流木，交由林保署取回。（圖由宜蘭地檢署提供）

    宜蘭地檢署專案小組到蘭陽溪案發地點勘驗。（圖由宜蘭地檢署提供）

    山老鼠集團僱用怪手在蘭陽溪床挖洞，把珍貴漂流木埋在地底下，再趁機取走變賣牟利。（圖由宜蘭地檢署提供）

