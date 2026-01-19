扯爆！台南新寮鎮安宮遶境炸到深夜12點多 環保局開罰6千

直到深夜12點多還能聽見鎮安宮鞭炮聲震耳欲聾。（記者王姝琇攝）

新寮鎮安宮舉辦開基二媽重光遶境昨晚施放煙火意外頻傳，不僅砸傷人、火燒草，震耳欲聾的鞭炮聲更是直到深夜12點多還能聽見！附近居民怒轟：「扯爆了！違反規範的煙火再漂亮都不美麗。」環保局開罰6千元。

新寮鎮安宮開基二媽重光遶境請來重量級西羅殿「二鎮」（二太保金闕順天尊王）、四太保南北巡總指揮共襄盛舉，由於西羅殿二鎮在去年普濟殿王巡醮時「未出」造成一連串效應，甚至衍伸出兩廟斷交事件，此次新寮鎮安宮竟能請出西羅殿二鎮，讓此次遶境受到各界高度關注，不料在高度受矚目的前提又意外頻傳，「超過10點還在放鞭炮，持續到半夜」惹民怨。

請繼續往下閱讀...

民政局回應表示，安南區公所、警察局、消防局及環保局於當天成立聯合稽查小組，於晚間10點管制時間將屆前多次向廟方提醒管制規定，直到19日凌晨0時40分完成入火安座，聯合稽查小組期間多次開立勸導單進行勸導，環保局裁罰6千元。

對活動過程有民眾遭煙火砸傷，鎮安宮鄭姓總幹事則強調，是沖天炮炮灰，「民眾被炮灰砸傷後，廟方醫護小組也隨即跟義警到現場了解情況，今天會再派員過去關心。」至於超過管制時間還在燃放大量鞭炮，「是其他宮廟行為，並非為本廟。」

對於說明並非所有人都買單，網友靈嚴表示，「23時還聽到煙火聲是怎麼回事」、「你宗教比法律大？爛爆了」、「轟隆轟隆的，以為對面打過來了」、「違反規範的煙火再漂亮都不美麗」、「整棟門窗都在震動」、「深夜12點多還能見鞭炮聲」。更有民眾上網PO照表示，住在遶境「搖滾區」就連2、3樓陽台都是炮灰，「連續被炸超過12小時，屋裡屋外只能用慘來形容！」

新寮鎮安宮遶境人山人海，直到半夜還聽得見鞭炮聲。（記者王姝琇攝）

環保局稽查人員至現場開單。（南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法