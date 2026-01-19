為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    38歲廖宏傑苦練1年上榜 追隨哥哥腳步成為「消防兄弟」

    2026/01/19 13:24 記者鄭淑婷／桃園報導
    中路分隊義消廖宏傑通過桃園機場公司消防人員甄試，即將投入機場消防行列。（中路分隊提供）

    中路分隊義消廖宏傑通過桃園機場公司消防人員甄試，即將投入機場消防行列。（中路分隊提供）

    桃園市消防局中路分隊義消廖宏傑，去年底參加桃園機場公司消防人員甄試並順利考取，即將投入機場消防行列，而他的哥哥廖宏輝是中路分隊消防隊員，兄弟倆先後投身消防工作，成為守護民眾安全的「消防兄弟檔」。

    現年38歲的廖宏傑過去曾任職於國軍，退伍後在哥哥的引薦與影響下，加入中路義消分隊成為救災義消，實際投入火災搶救、災害應變及各項勤務支援，他在服務期間持續精進專業能力，陸續取得EMT-1緊急救護技術員證照及大貨車駕照，為的就是在災害現場能多一分專業、多一分即戰力。

    在哥哥的鼓勵與自身對消防工作的嚮往下，廖宏傑決定報考機場消防人員，為了通過高難度的體能測驗，他經歷長達1年的自主訓練，每週固定前往健身房訓練6次，強化肌力、心肺耐力與體能表現，最終順利通過測驗，如願跨入專職消防員行列。

    廖宏傑坦言，消防工作雖然辛苦且充滿風險，但能與哥哥一樣站在守護民眾生命財產的第一線，是非常有意義的事，他也感謝義消分隊的訓練與實務經驗，讓他在報考過程中累積寶貴基礎，並更加確定自己對消防工作的熱忱。

    中路分隊長張育瑄表示，義消是消防體系中不可或缺的重要力量，許多義消夥伴平時默默付出，在災害現場與消防人員並肩作戰，肯定廖宏傑長期投入義消服務、持續自我精進，最終成功考取機場消防人員，是義消制度向上銜接、培育專業人才的最佳例子，同時也展現出消防弟兄之間代代相傳、彼此扶持的情誼與精神。

    中路分隊義消廖宏傑通過桃園機場公司消防人員甄試，即將投入機場消防行列。（中路分隊提供）

    中路分隊義消廖宏傑通過桃園機場公司消防人員甄試，即將投入機場消防行列。（中路分隊提供）

    中路分隊義消廖宏傑受到在分隊擔任消防員的哥哥廖宏輝（左）影響，決定投身消防工作並通過桃園機場公司消防人員甄試。（中路分隊提供）

    中路分隊義消廖宏傑受到在分隊擔任消防員的哥哥廖宏輝（左）影響，決定投身消防工作並通過桃園機場公司消防人員甄試。（中路分隊提供）

