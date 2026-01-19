為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    守護科技產業！ 竹縣消防局第四大隊成軍

    2026/01/19 13:19 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府消防局第四救災救護大隊，今天假原寶山鄉大崎集會所掛牌成軍。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府消防局第四救災救護大隊，今天假原寶山鄉大崎集會所掛牌成軍。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府消防局第四救災救護大隊，今天假原寶山鄉大崎集會所掛牌成軍，同時啟用臨時大隊部，轄下現有寶山、峨眉、北埔、二重埔4個消防分隊，以及未來將成軍的竹科消防分隊，共同形成新竹科學園區核心防災陣線，守護科技產業與關鍵基礎設施，提升園區及周邊區域的防災韌性。

    縣長楊文科、多名議員、科學園區管理局、寶山鄉鄉長邱振瑋、北埔鄉長莊明增、峨眉鄉代理鄉長田昭容、消防及義消等共同出席，見證新竹縣消防體系發展的重要里程碑。第四救災救護大隊由原緊急救護科科長沈宥霖接任大隊長，副大隊長由張景貴與陳家鴻擔任。

    楊文科表示，新竹科學園區為新竹縣產業發展重心，具有高度專業與即時性的防救災需求，縣府支持成立消防局第四大隊，正是為了強化組織量能與指揮調度效率，確保公共安全不留空窗。

    第四大隊正式廳舍新建工程已於2025年底完成發包，為確保組織運作銜接順利，消防局提前規劃並推動第四大隊成立，特別商借寶山鄉大崎村集會所2樓作為臨時大隊部，兼顧空間機能與地理位置，有助提升園區及周邊地區的救災應變效率。

    楊文科指出，未來第四大隊正式廳舍將設於力行三路，並管轄寶山、峨眉、北埔及二重消防分隊，確保大隘三鄉及科學園區安全，未來也將設置訓練中心，盼能將災害對人民生命財產安全的威脅降至最低。

    消防局指出，第四大隊的成立是因應科學園區高風險特性的重要布局，感謝科管局協助提供用地，也感謝寶山鄉公所全力支持，讓第四大隊在廳舍完工前，仍能如期運作，確保行政、指揮與勤務順利接軌。未來將善用臨時大隊部的統籌指揮功能，持續守護園區與縣民生命財產安全。

    新竹縣政府消防局第四救災救護大隊，今天假原寶山鄉大崎集會所掛牌成軍。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府消防局第四救災救護大隊，今天假原寶山鄉大崎集會所掛牌成軍。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府消防局第四救災救護大隊暫借寶山鄉大崎集會所作為臨時大隊部，轄下現有寶山、峨眉、北埔、二重埔4個消防分隊。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府消防局第四救災救護大隊暫借寶山鄉大崎集會所作為臨時大隊部，轄下現有寶山、峨眉、北埔、二重埔4個消防分隊。（記者廖雪茹攝）

