診所院長示愛後被拒強抱女藥師還捏臀 無罪逆轉改判5月徒刑定讞

新北市某知名診所已離婚的陳姓院長，3年前帶所內的女藥師至體育場散步，並向她示愛「要和我交往嗎？」遭拒，不料事後他竟連番強行牽手、強抱，還2度揉捏女藥師的臀部，被依權勢猥褻罪起訴，一審無罪，二審逆轉判刑5個月。（示意圖）

新北市某知名診所已離婚的陳姓院長，3年前帶所內的女藥師至體育場散步，並向她示愛「要和我交往嗎？」遭拒，不料事後他竟連番強行牽手、強抱，還2度揉捏女藥師的臀部，被依權勢猥褻罪起訴，一審新北地院認為罪證不足，判陳無罪；二審高等法院逆轉認定女藥師控詞可信，陳男猥褻事證明確，依利用權勢猥褻罪判刑5月、得易科罰金15萬元；陳男上訴後，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，陳男是新北市知名診所的院長，已離婚，扶養就讀大學、高中的2名子女，被害人是該診所聘僱的藥師。2023年4月20日晚間10時20分，陳男與她到新北某體育場的網球場散步時，突然牽起她的手問「妳願意和我交往嗎？」女藥師委婉拒絕，陳男卻惱羞成怒，突然強抱她及抓捏屁股2次。女藥師受到嚴重驚嚇，因擔心遭陳男解雇，只好隱忍搭乘陳男的轎車回家。

女藥師事後打電話向友人哭訴，終鼓起勇氣控告陳男強制猥褻罪，也向新北市性騷擾防治委員會申訴職場性騷擾事件，性防會認定成立性騷擾；刑事方面，新北地檢署依利用權勢猥褻罪起訴陳男。

陳男到案僅坦承主動牽手，但否認權勢猥褻，辯稱當晚還有很多人在運動，不可能有猥褻行為，他原本打算請對方吃飯慰勞工作，但她上車後說不想吃飯，他才提議去散步，雙方都是單身，他順勢問她要不要交往，牽她手示愛時，她說她「現在比較喜歡女生」，她就作罷，還開車送她回家。

一審新北地院認定罪證不足，判陳男無罪；二審高等法院審酌證人證詞，及女藥師數次證詞、邊講邊哭的情緒反應，改判陳男有罪，量刑5月；最高法院駁回陳男上訴，全案定讞。

