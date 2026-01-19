為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    診所院長示愛後被拒強抱女藥師還捏臀 無罪逆轉改判5月徒刑定讞

    2026/01/19 13:28 記者張文川／台北報導
    新北市某知名診所已離婚的陳姓院長，3年前帶所內的女藥師至體育場散步，並向她示愛「要和我交往嗎？」遭拒，不料事後他竟連番強行牽手、強抱，還2度揉捏女藥師的臀部，被依權勢猥褻罪起訴，一審無罪，二審逆轉判刑5個月。（示意圖）

    新北市某知名診所已離婚的陳姓院長，3年前帶所內的女藥師至體育場散步，並向她示愛「要和我交往嗎？」遭拒，不料事後他竟連番強行牽手、強抱，還2度揉捏女藥師的臀部，被依權勢猥褻罪起訴，一審無罪，二審逆轉判刑5個月。（示意圖）

    新北市某知名診所已離婚的陳姓院長，3年前帶所內的女藥師至體育場散步，並向她示愛「要和我交往嗎？」遭拒，不料事後他竟連番強行牽手、強抱，還2度揉捏女藥師的臀部，被依權勢猥褻罪起訴，一審新北地院認為罪證不足，判陳無罪；二審高等法院逆轉認定女藥師控詞可信，陳男猥褻事證明確，依利用權勢猥褻罪判刑5月、得易科罰金15萬元；陳男上訴後，最高法院駁回上訴定讞。

    判決指出，陳男是新北市知名診所的院長，已離婚，扶養就讀大學、高中的2名子女，被害人是該診所聘僱的藥師。2023年4月20日晚間10時20分，陳男與她到新北某體育場的網球場散步時，突然牽起她的手問「妳願意和我交往嗎？」女藥師委婉拒絕，陳男卻惱羞成怒，突然強抱她及抓捏屁股2次。女藥師受到嚴重驚嚇，因擔心遭陳男解雇，只好隱忍搭乘陳男的轎車回家。

    女藥師事後打電話向友人哭訴，終鼓起勇氣控告陳男強制猥褻罪，也向新北市性騷擾防治委員會申訴職場性騷擾事件，性防會認定成立性騷擾；刑事方面，新北地檢署依利用權勢猥褻罪起訴陳男。

    陳男到案僅坦承主動牽手，但否認權勢猥褻，辯稱當晚還有很多人在運動，不可能有猥褻行為，他原本打算請對方吃飯慰勞工作，但她上車後說不想吃飯，他才提議去散步，雙方都是單身，他順勢問她要不要交往，牽她手示愛時，她說她「現在比較喜歡女生」，她就作罷，還開車送她回家。

    一審新北地院認定罪證不足，判陳男無罪；二審高等法院審酌證人證詞，及女藥師數次證詞、邊講邊哭的情緒反應，改判陳男有罪，量刑5月；最高法院駁回陳男上訴，全案定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播