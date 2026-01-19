為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    打麻將輸4萬疑對方出老千！ 花蓮醉男持刀砍牌友頸部遭逮

    2026/01/19 12:43 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮鄭姓男子跟友人打麻將陸續輸了4萬多元，懷疑黃姓友人夥同牌友出老千詐賭，酒後越想越氣，竟持短刀前往檳榔攤尋仇遭警方逮捕。（警方提供）

    花蓮鄭姓男子跟友人打麻將陸續輸了4萬多元，懷疑黃姓友人夥同牌友出老千詐賭，酒後越想越氣，竟持短刀前往檳榔攤尋仇遭警方逮捕。（警方提供）

    打麻將輸錢竟演變成殺人未遂！花蓮鄭姓男子跟友人打麻將陸續輸了4萬多元，懷疑黃姓友人夥同牌友出老千詐賭，酒後越想越氣，竟持短刀前往檳榔攤尋仇，見面就朝黃男頸部揮砍，所幸旁人及時制止，警方獲報後在不到一小時內將其逮捕，全案依殺人未遂罪嫌移送法辦。

    據了解，這名62歲鄭姓男子與44歲黃姓被害人平時互為牌友，經常湊桌打麻將。鄭男自認牌技不差，但近期卻屢戰屢敗，統計下來已輸了4萬多元。鄭男心有不甘，懷疑是黃男夥同另外兩名牌友聯手「做牌」詐賭，導致他荷包失血，雙方因此種下心結。

    吉安警分局調查，12日下午4點45分左右，鄭男喝了酒後情緒激動，帶著一把短刀前往吉安鄉中山路一處黃男經常出沒的檳榔攤。鄭男一見到黃男，趁其毫無防備之際，竟直接持刀朝黃男的頸部要害攻擊，雙方當場爆發扭打，所幸現場其他友人見狀，趕緊上前將雙方拉開，並合力奪下鄭男手中的短刀，鄭男見行兇未果隨即逃離現場。

    警消人員獲報趕抵，經檢視黃姓被害人頸部及手部有輕微劃傷，經送醫包紮後並無生命危險，警方根據目擊民眾描述的嫌犯衣著特徵，研判鄭男應未走遠，立即動員警力在案發地點周邊展開搜捕。果然在下午5點30分左右，於吉安鄉中山路二段一間超商前，發現渾身酒氣、神情恍惚的鄭男，員警立即上前將其壓制逮捕。

    鄭男落網後雖坦承與對方有債務糾紛，但對於持刀傷人一事避重就輕，甚至反過來向警方供稱是「自己被打」，否認有攻擊行為。不過由於被害人指證歷歷，且攻擊部位為致命的頸部，全案詢後依殺人未遂罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。吉安警分局今呼籲，民眾遇有金錢或糾紛應循理性途徑解決，切勿因一時衝動訴諸暴力，任何持械傷人行為警方絕對依法嚴辦，以維護社會治安。

    花蓮鄭姓男子跟友人打麻將陸續輸了4萬多元，懷疑黃姓友人夥同牌友出老千詐賭，酒後越想越氣，竟持短刀前往檳榔攤尋仇遭警方逮捕。（警方提供）

    花蓮鄭姓男子跟友人打麻將陸續輸了4萬多元，懷疑黃姓友人夥同牌友出老千詐賭，酒後越想越氣，竟持短刀前往檳榔攤尋仇遭警方逮捕。（警方提供）

    花蓮鄭姓男子跟友人打麻將陸續輸了4萬多元，懷疑黃姓友人夥同牌友出老千詐賭，酒後越想越氣，竟持短刀前往檳榔攤尋仇遭警方逮捕。（警方提供）

    花蓮鄭姓男子跟友人打麻將陸續輸了4萬多元，懷疑黃姓友人夥同牌友出老千詐賭，酒後越想越氣，竟持短刀前往檳榔攤尋仇遭警方逮捕。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播