惡房東？ 簽約時月繳變年繳房客1.95萬定金飛了 告房東侵佔結果出爐

彰化地院。（資料照）

彰化縣一名陳姓房東以每月6600元出租一間房屋給黃姓房客，房客看房後感到滿意，交1萬9500元訂金給房東，但簽約時，房東「突襲」，改稱要年繳租金，房客認為此條件與原本的約定不符，拒絕簽約，房東也拒絕退還訂金，房客因此告房東侵佔，房東遭檢方起訴，該案進入彰化地院審理時，房東用其網路「租屋網」的廣告為「年繳租金」說服法官，因此被判無罪。

判決書指出，房東在網路「租屋網」刊登出租廣告，內容稱「拎包入住、隨時可遷入，6600元/月，押金2個月…獨立套房、坪數9坪」，陳姓女房客在網路留言，表達有意承租，雙方見面協調，房客同意支付一月租金加兩月押金，共1萬9500元，房客當場以手機轉帳至房東的郵局帳戶，並互加LINE好友。房東隨即傳訊「謝謝已收妳租房定金，限月底前簽約」。

請繼續往下閱讀...

豈料雙方在簽約時，房東改口說，租金須年繳。黃女表示無力一次支付整年租金，房東改口說，可季繳，但黃女堅持月繳，雙方談判破裂。房東用LINE通知黃女須時間內簽約，否則視為放棄，訂金不退；並稱廣告標示是年繳，她已寬限季繳，若不違約須補1萬3000元完成季繳。黃女經思考後接受季線，籌錢後想進行簽約，但房東卻回「不簽約」。黃女認為房東侵占他1萬9500元，檢方認定房東涉犯刑法第335條第1項侵占罪起訴。

該案審理時，黃女認為，房東吃定她經濟弱勢，用「年繳租金」突襲她，最後吃掉她1萬9500元的訂金，非常惡質。

但法官認為，房東提供當初的廣告確實為「年繳租金」，且雙方接觸對話時錄音，房東先提年繳再讓步季繳。房東若有意刁難，不會從年繳退讓到季繳。至於1萬9500元訂金的性質，房東認訂金不應退還，黃女認租金加押金，應該退還。

法官表示，此款項為雙方談判不成的爭議，此屬民事（契約解除、違約等），非陳女「變易持有為所有」的侵占，房東並無侵佔意圖。因此判決無罪。

一名法界人士表示，黃女若不滿此判決，可循民事訴訟求返還定金或損害賠償。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法