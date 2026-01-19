放寒假回台中 男大生疑閃跨越雙黃線車自摔亡

一名曾姓男大生，16日晚間騎車行經霧峰峰堤路、草湖路口，疑為閃避對向自小客車自摔，因頭部重創送醫不治。（記者陳建志翻攝）

一名就讀南部某大學的曾姓男大生（20歲），放寒假回到台中，16日晚間6點多騎車行經霧峰區草湖路和峰堤路口時，疑因對向由洪姓男子（50歲）駕駛的自小客車跨越雙黃線，曾男為了閃避自摔，因頭部重創，現場就無呼吸心跳，雖送醫急救仍不治，詳細肇事責任和原因，將由交大分析研判後釐清。

台中市消防局，本月16日晚間6點25分接獲報案，指稱霧峰區草湖路有自小客車與機車疑似擦撞，機車騎士已沒動靜、無呼吸，立刻派遣霧峰分隊出動救護車趕往搶救，到場時發現曾姓男大生（20歲）已經沒有呼吸心跳，立刻送往亞大附醫救治，但因創傷性顱腦損傷，急救後仍宣告不治。

警方初步調查，當時洪姓男子（50歲）駕駛自小客車，沿峰堤路往中正路方向行駛，曾姓男大生則騎重機沿峰堤路往乾溪東路方向行駛，雙方到了草湖路、峰堤路路口時，洪男的自小客車疑似跨越雙黃線，造成曾男疑為閃避而自摔，不過詳細肇事責任和原因，仍須由交大分析研判後釐清。

警方呼籲駕駛人，駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口時應減速慢行，以確保自身及用路人安全。

