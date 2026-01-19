為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    林炎田明將接掌台北市警局長 盼新局長再創高雄治安新紀錄

    2026/01/19 12:36 記者黃良傑／高雄報導
    高雄市警局長林炎田明將北上履新，盼新局長再創高雄治安新紀錄。（記者黃良傑攝）

    高雄市警察局長林炎田明（20）日將履新台北市警察局長，今（19）日同仁們為他送行，他也舉辦感恩餐會向檢方和同仁們表示感激，也頒紀念獎章給升任外縣市的副局長，以及交流外調的2位分局長，林炎田回顧任內點滴時，言語間充滿感謝與不捨。

    林炎田表示，無論是下半年重大專案、槍擊案件迅速偵破，或掃黑、肅槍、緝毒與打詐成果，這些亮眼成績都不是單靠警察完成，而是與兩個地檢署緊密合作的成果，他特別感謝檢察體系長期以來的全力支持，強調「唯有檢警綁在一起，才能共創良好治安」。

    他回顧任內3年多來，團隊不特別追求民調，因為平常都在做，且始終專注把工作做好，民眾自然有感，也讓高雄治安逐步穩定，屢創高峰；他感性指出，這些成果來自同仁的辛勞付出，大家一起走過心酸與挑戰，才能累積今日的成績。

    他如數家珍提及左營槍擊案件，同仁辛苦地不分晝夜，一口氣抓了30幾個，偵辦的力道遠超出想像和其他重大刑案，這些點點滴滴除了同仁們的辛勞，背後最大支持警方的還是2個地檢署的全力相挺，非常感謝檢方的力挺。

    林炎田同時也向2位檢察長報告，檢警繼續合力維護高雄治安，他到全台哪一個地方或單位都一樣，只要檢警一起合作，必能共創良好的治安。

    林炎田也談及高雄的未來，轉達了市長對警政工作的期許，希望在接下來的日子「還要更好」，也期盼下一任局長延續現有基礎，持續精進治安表現，讓高雄更加安全、安定，最後期勉警政團隊攜手邁步向前，再創高雄治安新里程碑。

    林炎田頒紀念奬章給調升台東縣警察局副局長的陳楨筌分局長。（記者黃良傑攝）

