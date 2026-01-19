獨家》威震吳明達爆前女友曖昧太陽會大哥 「殯葬界蔡依林」怒告吞敗

吳明達多年前槍殺北聯幫主唐重生遭判無期徒刑，假釋後又涉買凶企圖暗殺「青山宮主委」黃清源被判刑1年8月，去年再捲入債務糾紛恐嚇案，檢方已撤銷其假釋，須回監執行無期徒刑殘刑25年。（資料照）

知名殯葬達人、有「殯葬界蔡依林」之稱的劉君玲，與威震集團前董事長吳明達分手後，指控對方在網路社群發文抹黑她「腳踏多條船」並與四海幫、太陽會的年輕大哥搞曖昧，憤而提告公然侮辱、誹謗及恐嚇。案經檢察官不起訴確定後，劉再向士林地方法院聲請「准許提起自訴」，但法官審理後認為，相關文字未足以特定指涉劉女，亦未達恐嚇程度，裁定聲請無理由。

判決指出，劉女與吳男原為情侶，兩人於2024年2月分手後，吳男疑因不甘分手，於同年4月3日透過微信帳號「達（天龍三溫暖－吳明達）」發文，內容指稱：「想不到和我在一起及訂婚的期間，你還腳踏好多條船」、「甚至還跟四海幫、太陽會的年輕大哥搞曖昧，大家都知道你是我的女人，想想真的是很噁心」、「我手上都有你滿滿的證據」等語，還痛批「骯髒的女人，趕快對號入座」，要求對方三天內取回放在其處的鑽戒、手錶，否則將「讓全天下人知道你是什麼樣的女人」。

劉女主張，該篇文字已嚴重毀損其名譽與社會評價，而文末以「我再次警告！你只要在威脅我旁邊的人，我一定不放過你」等語，使她心生畏懼，認為已構成恐嚇危害安全，因此提告吳男。士林地檢署偵辦後，認定犯罪嫌疑不足，作出不起訴處分，高檢署再議亦予以駁回，劉女遂依新修正刑事訴訟法，聲請法院准許提起自訴。

法院審理認為，依現行法制，准許提起自訴屬於對檢察官不起訴處分的外部監督機制，審查標準須與檢察官起訴門檻相同，亦即須達到「依證據判斷，被告極有可能獲致有罪判決」的程度，並非僅有合理懷疑即可。

合議庭表示，吳明達發表的微信內容，雖語氣激烈、情緒化，但並未揭露劉女姓名、照片或足以讓不特定多數人一望即知其真實身分的資訊，一般網路使用者難以判斷文中所指為何人，無從特定妨害名譽的對象，因此不符合公然侮辱或文字誹謗的構成要件。

至於恐嚇部分，法院認為，「我一定不放過你」等語，若結合全文情境與感情糾紛背景觀察，較可能是在警告對方不要再與其身邊人發生爭端，甚至指涉將循法律途徑處理，客觀上不足以使一般人心生對生命、身體、自由或財產的畏懼，僅屬情緒性言詞，尚未達刑法所稱恐嚇程度。

法院因此認定，檢察官原不起訴及高檢署駁回再議的處分，並無違背經驗法則或證據法則，認事用法亦屬妥當，劉女聲請准許提起自訴，難認有理由，依法予以駁回。

回顧吳明達的過往，其早年曾涉狙殺北聯幫主案遭判無期徒刑，假釋後仍頻繁進出警局。前年他被查獲不滿債務問題，竟重金買凶企圖暗殺青山宮主委黃清源，同時因經營職業賭場遭依預備殺人等罪判刑；因吳於假釋期內屢犯重罪，法務部矯正署於去年4月正式撤銷其假釋，意即他必須重返監獄，服完高達25年的殘刑。

