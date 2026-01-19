北市西門町大樓火警5人嗆傷 知名火鍋店險遭波及

萬華一處大樓傳出火警。（記者王冠仁翻攝）

位在台北市萬華區一棟住商混合大樓的地下室，今天早上發生火警，由於濃煙往上亂竄，導致大樓內不少住戶都吸入濃煙，甚至還有住在8樓的韓國籍遊客被嗆傷。消防員撲滅火勢後，先後將5名被濃煙嗆傷的人送醫救治，幸虧他們都意識清楚，尚無生命危險。

台北市消防局在今天早上9時55分接獲報案，民眾聲稱成都路一處大樓發生火警。消防局派出指揮車6輛、消防車18輛、救護車6輛、人員87人前往救援。

請繼續往下閱讀...

消防員趕到現場，發現該處1樓是知名的雅香石頭火鍋西門總店，但起火與餐廳無關，起火點則是位在該大樓地下1樓一處倉庫。消防員立刻射水救援，最終在10時44分撲滅火勢。

消防局說，這起火災中共有5人因為嗆傷被送醫，分別是住在8樓的1名57歲韓籍女遊客，還有一名77歲女性老婦、30歲韓籍女遊客與58歲婦人，以及一名35歲韓籍男遊客。他們大多是因為吸入濃煙導致嗆傷、喉嚨痛、咳嗽，目前都已經先後送往附近的醫院救治，幸無大礙。

消防局目前正在進一步調查詳細的起火原因。

萬華一處大樓傳出火警。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法