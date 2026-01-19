為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市西門町大樓火警5人嗆傷 知名火鍋店險遭波及

    2026/01/19 11:45 記者王冠仁／台北報導
    萬華一處大樓傳出火警。（記者王冠仁翻攝）

    萬華一處大樓傳出火警。（記者王冠仁翻攝）

    位在台北市萬華區一棟住商混合大樓的地下室，今天早上發生火警，由於濃煙往上亂竄，導致大樓內不少住戶都吸入濃煙，甚至還有住在8樓的韓國籍遊客被嗆傷。消防員撲滅火勢後，先後將5名被濃煙嗆傷的人送醫救治，幸虧他們都意識清楚，尚無生命危險。

    台北市消防局在今天早上9時55分接獲報案，民眾聲稱成都路一處大樓發生火警。消防局派出指揮車6輛、消防車18輛、救護車6輛、人員87人前往救援。

    消防員趕到現場，發現該處1樓是知名的雅香石頭火鍋西門總店，但起火與餐廳無關，起火點則是位在該大樓地下1樓一處倉庫。消防員立刻射水救援，最終在10時44分撲滅火勢。

    消防局說，這起火災中共有5人因為嗆傷被送醫，分別是住在8樓的1名57歲韓籍女遊客，還有一名77歲女性老婦、30歲韓籍女遊客與58歲婦人，以及一名35歲韓籍男遊客。他們大多是因為吸入濃煙導致嗆傷、喉嚨痛、咳嗽，目前都已經先後送往附近的醫院救治，幸無大礙。

    消防局目前正在進一步調查詳細的起火原因。

    萬華一處大樓傳出火警。（記者王冠仁翻攝）

    萬華一處大樓傳出火警。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播