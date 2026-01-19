台南公布高風險駕駛事件 北區2人「無照」致人於死

台南公布第14批高風險駕駛事件13人中有2位無照駕駛致人於死。（南市府提供）

南市透過公開高風險駕駛事件資訊維護交通安全，今日公布第14批高風險駕駛名單共13人，其中2位駕駛涉嫌無照駕駛肇事致人於死，交通局呼籲駕駛人除要避免高風險駕駛行為，也要保持防禦駕駛的觀念確保安全。

台南市高風險駕駛事件資訊公開作業原則於2023年8月11日公告施行，公告對象係就汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例因而肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件；於裁決處分完成後，依照公開作業原則將相關資訊去識別化，公布在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。

交通局長王銘德表示，此次第14批高風險駕駛事件計13案，違規地點分別在北區2件（均為無照駕駛）、仁德區、下營區、六甲區、麻豆區、白河區、後壁區、中西區、新市區、善化區、新化區、佳里區，駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死亡，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

交通局呼籲，由於交通違規具有高度威脅風險，往往造成無法彌補的傷害，藉由公布高風險駕駛人資訊，期能發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，確保用路人安全。

