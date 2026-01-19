為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    詐廠商、前同事逾500萬 台大醫院女研究助理被起訴

    2026/01/19 11:01 記者王定傳／台北報導
    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    45歲蔡雅玲利用擔任台大醫院一名研究助理身分，以「台大醫院有國科會計畫，老闆委託其採買手機、電腦等電子產品，相關款項台大醫院均會支付」等詐術，向2名被害者及一家公司詐得逾500萬元；台北地檢署今日依詐欺取財、偽造文書及違反個人資料保護法等罪嫌起訴蔡女，並以她飾詞狡辯、以荒謬說詞脫免刑責，被害人數重大、金額龐大，請法院從重量刑。

    檢方調查，蔡女於2021年3月至2022年12月間，涉嫌向沈姓前同事佯稱，友人「米可」任職於電信公司，可低價購得蘋果手機，並假扮「米可」、「Irene」者與沈女接洽，從沈女手中詐得她準備用來購買手機的貨款81萬餘元。

    不僅如此，她在2021年12月起，涉向另一名游姓被害者謊稱「台大醫院有國科會計畫，老闆委託她採買手機、電腦等電子產品，相關款項台大醫院均會支付」；被害者受騙上當交付總價值約493萬餘元的iPhone、Apple Watch等3C產品。

    怎料，蔡女遲不交付款項，並藉故款項遭母親侵占拖延付款，同時佯裝為「台大醫院-米可」、「台大醫院―Ivy」，向游自稱後續的國科會採購計畫將由另一名李姓女同事負責，甚至利用擔任助理機會以不詳方式取得李女國民身分證件影本後，使用李女的身分證影本，簽立借款契約書給游男作為擔保。

    檢方還查出，2022年2月至2024年8月，蔡女受台大醫院聘催擔任內科部一名主治醫師的研究助理，偽刻「台大醫院內科部收訖章」印章，向一家公司佯稱台大醫院有採購電腦、墨水等設備需求，致該公司陷於錯誤，如實交付上述產品。

    此外，蔡女在2024年8月離職後，前往馬偕醫院任職，怎料，她竟又涉向一家旅行社業務佯稱，馬偕醫院有「114年度提升急重症及加護病房轉診品質計畫」需求，委託她訂購馬偕醫院員工旅遊的機票，從業務等人手中詐得電子機票訂位憑證，再轉售給不知情網友，獲利6萬4200元。

    檢方斥責蔡女犯後態度惡劣，未對詐欺被害人表示歉意，甚至飾詞狡辯，意圖以荒謬說詞脫免刑責，且受害人數金額龐大，危害社會秩序甚鉅，請法院對其從重量刑，以資警惕。

