談判破裂竟槍殺女友 6旬男伴屍31小時自撞才曝光

六十歲男子蔡啓田疑因感情與金錢糾紛與侯姓同居女友談判破裂，他竟持槍槍殺女友身亡，台南地檢署依家暴殺人、槍砲等罪嫌起訴。（資料照，記者王俊忠攝）

1名住在台南柳營區的60歲男子蔡啓田持有改造手槍，與侯姓女子曾經同居，兩人在感情與金錢上發生糾紛，2025年9月20日凌晨，蔡男駕車約女友外出談判，不料談判破裂，蔡竟不滿地對女友頭部開1槍致傷重身亡。案發後，蔡男駕車伴屍逃離自撞路旁電線桿被逮。19日台南地檢署依家暴殺人、槍砲、公共危險等罪嫌起訴蔡男。

檢方同時將收押中的蔡男移送台南地院，由國民法官庭進行審理。

檢警調查，凶嫌蔡啓田於2025年9月20日之前向他已過世的堂兄買了1把具有殺傷力的改造手槍與7顆子彈。

蔡男因與同居的侯姓女友有感情與金錢上的糾紛，他在2025年9月20日凌晨1點許以LINE連絡約侯女見面，蔡男先駕駛租來的汽車到嘉義市西區侯女住處、搭載侯女上車，接著把侯女載到嘉義西區的旁頭港支線道路談判，兩人談到一言不合、撕破臉。

同日凌晨近3點許，蔡男竟氣得拿出該把手槍、朝坐在車內副駕駛座的侯女頭部左側近距離開1槍，導致侯女頭部中彈傷重不治。

案發後，蔡男駕車載著中彈的女友逃離現場，於同日晚間7點許，他在台南柳營區八老爺抽水站附近道路服用安眠藥，仍繼續開車上路，隔天（9月21日）上午10點許，蔡男駕車行經柳營區八老爺135號前時自撞路旁電線桿發生車禍，經民眾報案，警方到場發現受槍傷的侯女倒臥在蔡男車內、已傷重氣絕身亡；同時循線查獲蔡男涉槍殺自己女友，並伴屍長達31小時。

