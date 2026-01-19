為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    退休婦提款替「香港未婚夫」還債 警識破愛情詐騙老梗

    2026/01/19 10:51 記者陸運鋒／台北報導
    陳姓婦人見警方到場，才坦承是要替香港未婚還債，經檢視對話紀錄後，確認她落入愛情詐騙陷阱。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓婦人見警方到場，才坦承是要替香港未婚還債，經檢視對話紀錄後，確認她落入愛情詐騙陷阱。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市一名陳姓老婦人，前往大安區一間銀行準備提領30萬元時，稱需要還款給融資公司，卻無法提出借據等證明，行員驚覺有異報案，警方到場了解後，陳婦才坦承是要替「香港籍未婚夫」還債，確認她落入愛情詐騙陷阱，警方隨即阻止將款項匯出，成功保住養老金。

    大安警分局今表示，敦化南路派出所上周接獲富邦銀行安和分行通報，指稱一名已退休70歲陳姓婦人，原本欲提領100萬元，後改口提領30萬元，但無法提出合理用途證明，懷疑遭到詐騙，請求警方到場協助。

    警方指出，員警到場了解後，陳婦起初稱生活費不足抵押房產，並向融資公司借貸周轉，因此需提領款項用以還債，由於她無法提出借據或還款證明，在員警及行員耐心勸說下，陳婦才坦承是打算替「香港籍未婚夫」償還債務。

    經員警檢視陳婦LINE對話紀錄後，發現對方本月初開始每日噓寒問暖，再自稱與機場地勤人員有拉扯，而資金都被金管會扣留，且父親住院急需用錢等話術洗腦，研判為典型愛情詐騙手法。

    警方說，在行員及員警極力勸說下，陳婦才恍然大悟驚覺受騙，隨後表示不再辦理相關交易，對於即時協助表達感謝之意。警方呼籲，詐騙集團常利用感情、親情或緊急事故為由，使民眾匯款或設定約定帳戶，民眾如過類似情形，務必提高警覺。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播