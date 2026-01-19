為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    士林民宅清晨火警 鄰居機警發現叫醒住戶躲過一劫

    2026/01/19 09:56 記者王冠仁／台北報導
    消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

    消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

    台北市士林區中興街一處公寓民宅，在今天清晨發生火警，消防員到場後射水灌救，火勢在1個小時內撲滅；消防員事後勘驗火場，發現起火點是位在該處的2樓頂層加蓋處的神壇。這起火災中沒有人員受傷，要歸功於附近的鄰居，鄰居在火災發生之初就機警叫醒附近還在睡覺的住戶，這才能夠及時逃生。

    台北市消防局在今天清晨5時42分接獲報案，民眾稱士林區中興街一處民宅發生火警。消防局派出指揮車6輛、消防車21輛、救護車2輛、人員73人到場救援。

    消防員到場後，發現起火點是一間2層樓公寓民宅的頂樓加蓋處，消防員射水救援，並疏散周邊住戶10人，最終在6時20分撲滅火勢。消防員勘驗火場，發現起火處設有神壇，不排除是電線走火所致，但詳細起火原因仍有待調查。

    消防員說，通常凌晨或清晨時刻的火警，都會釀成慘重傷亡，因為大多數民眾都還在睡夢中；此次是因為附近鄰居機警發現火警，及時叫喚醒住戶，這才無人受傷。

    消防局呼籲，5層樓以下的住宅，應該加裝「住宅用火災警報器」，可以提早提醒住戶及時逃生。

    消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

    消防員到場救援。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播