    無差別傷人？彰化火車站驚傳男持刀隨機勒脖 旅客驚嚇走避

    2026/01/19 10:10 記者湯世名／彰化報導
    4名移工與持刀男子在彰化火車站旅客出口處扭打拉扯。（圖由警方提供）

    再傳無差別傷人？北捷無差別殺人案震驚社會，彰化縣繼日前彰化市、員林市相繼傳出民眾持刀揮舞事件後，彰化火車站昨天（18日）再傳2名男子相互拉扯，還有人亮刀勒脖子，旅客見狀驚嚇走避，彰化警分局與鐵路警察局員警趕往現場，將涉嫌持刀滋事的33歲男子逮捕，所幸無人受傷，初步了解為無差別滋事；不過影片PO網，有人怒稱最近一堆持刀，以後出門都要戴盔甲，還有人說最好不要只顧著看手機，不然隨時有三寶瘋子持刀砍人。

    根據網路影片顯示，昨天下午4點在彰化火車站旅客出口處，1名男子持摺疊刀朝1名印尼籍移工揮舞，並勒住移工的脖子，現場旅客紛紛走避，印尼籍移工的4名友人上前勸架，並試圖搶走刀子，6人爆發拉扯，彰化火車站員工與旅客見狀紛紛趕來協助，一時間有多人在火車站推擠拉扯，最終持刀男子被眾人制服。

    鐵路警察局及彰化警分局都在據報後派員趕往現場，警分局快打部隊也迅速抵達現場，將33歲男子依現行犯逮捕，帶回派出所；不過犯案男子在派出所偵訊時語無倫次，疑似有精神方面的問題，被勒脖子的移工等人也表示不認識嫌犯，疑似隨機犯案。警方在偵訊後，將男子依恐嚇危害公眾罪、恐嚇個人安全罪等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

    北捷無差別殺人案之後，彰化市永樂商圈日前1名無業男子酒後拿鐮刀揮舞，被警方制伏；緊接著員林市又發生男子持雙刀在街頭閒晃，所幸也被警方制伏，彰化火車站亮刀滋事則是彰化縣首起發生在車站站區的衝突事件。

    持刀男子在彰化火車站朝1名移工揮舞勒脖，另4名移工試圖將雙方拉開。（圖由警方提供）

    移工與持刀男子在彰化火車站旅客出口處扭打拉扯，站方人員也加入制止暴力。（警方提供）

    移工與持刀男子在彰化火車站扭打拉扯，站方人員也趕抵制止。（警方提供）

    繼北捷無差別殺人後，彰化火車站也發生無差別亮刀勒脖案。（記者湯世名攝）

